Inter, assemblea dei soci il 24 febbraio tra modifica dello statuto e nuovo CdA

Nuova assemblea degli azionisti in vista per l’Inter. I soci del club nerazzurro si riuniranno infatti il prossimo 24 febbraio per deliberare su alcune modifiche dello statuto e sul Consiglio di Amministrazione, come si legge nella convocazione pubblicata oggi.

«I Signori Azionisti – si legge – sono convocati in Assemblea dei Soci il giorno 24 febbraio 2025, alle ore 16:30 (CET), in unica convocazione, presso lo stadio G. Meazza di Milano, sito in 20151 Milano MI, Piazzale Angelo Moratti, con ingresso al Gate 8, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Modifiche agli articoli 6, 8, 9 e 10 dello statuto sociale; deliberazioni

inerenti e conseguenti; Nomina del Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti».

Il tema del Consiglio di Amministrazione dovrebbe riguardare in particolare la sostituzione di Alessandro Antonello, ormai ex amministratore delegato del club nerazzurro, che faceva infatti parte anche del CdA.

Per quanto riguarda lo statuto, invece, gli articoli in questione fanno riferimento nello specifico a: