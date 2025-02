Non solo fondi, Iliad mette nel mirino TIM per una possibile fusione

Il miliardario Xavier Niel e CVC Capital Partners – il fondo che in passato è stato a un passo dall’entrare in Serie A – stanno valutando separatamente operazioni su Telecom Italia che potrebbero aprire la strada a una futura fusione dell’ex monopolista con l’unità locale di Iliad SA, società di Niel. Lo riporta Bloomberg.

CVC sarebbe in trattative per acquisire la quota del 24% di Telecom Italia detenuta da Vivendi SE, come primo passo per ottenere il controllo dell’operatore. Questo potrebbe poi favorire una futura combinazione con la divisione italiana di Iliad, operatore che vanta anche un accordo con la Serie A, in qualità di sponsor del VAR e della GLT. Separatamente, Iliad sta lavorando a un proprio piano che le consentirebbe di ottenere circa il 35% di Telecom Italia in cambio della fusione della sua attività italiana con quella della compagnia telefonica.

Nell’ambito del piano di Iliad, la società è favorevole all’acquisto della quota di Vivendi in Telecom Italia da parte di un fondo di private equity come CVC o Apax Partners e potrebbe collaborare con loro per perseguire i suoi obiettivi di consolidamento. Iliad stima circa 800 milioni di euro di sinergie operative derivanti dalla fusione della sua unità italiana con Telecom Italia.

CVC avrebbe inoltre discusso i propri piani con il governo italiano nel tentativo di dissipare eventuali preoccupazioni. Oltre al core business della telefonia mobile in Italia, Telecom Italia possiede anche altre attività, tra cui una divisione di servizi aziendali e una controllata quotata in Brasile. Qualsiasi operazione di fusione tra Telecom Italia e Iliad Italia dovrà probabilmente affrontare il vaglio dell’Antitrust.

Lo scorso anno, Telecom Italia ha completato la vendita della sua rete fissa a KKR & Co. in un’operazione dal valore massimo di 22 miliardi di euro, finalizzata a ridurre il debito dell’operatore. Telecom Italia presenterà il suo nuovo piano industriale triennale il 12 febbraio, lo stesso giorno della pubblicazione dei risultati finanziari. L’amministratore delegato Pietro Labriola ha indicato che la società punta a riprendere il pagamento dei dividendi (che non distribuisce dal 2021) durante questo periodo.