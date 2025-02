La Rai ricorre al Consiglio di Stato: «Nessun altro è titolato a organizzare il Festival di Sanremo»

Mentre si stanno svolgendo le ultime prove al Teatro Ariston per l’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti, la Rai ha depositato il proprio ricorso al Consiglio di Stato in merito alla sentenza del Tar della Liguria.

Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica, lo scorso dicembre, il Tar aveva dichiarato «illegittimo l’affidamento diretto» alla tv pubblica, da parte del Comune di Sanremo, «dell’organizzazione del festival» per il 2024-2025: fatta salva questa edizione, dal 2026 si dovrà procedere «con una gara aperta agli operatori del settore».

La televisione di Stato, che aveva rivendicato «la titolarità del format tv», ha formalizzato così il suo ricorso, mirato a far accertare la piena legittimità delle delibere con le quali il Comune le aveva concesso in uso esclusivo il marchio Festival della canzone italiana, fermo restando che — come riconosciuto dalla stessa sentenza appellata — nessuno al di fuori di Rai «è titolato a organizzare il Festival nella sua versione attuale i cui diritti spettano a quest’ultima in via esclusiva».

Il Tar, a sua volta, si era pronunciato sul ricorso della Just Entertainment che a marzo del 2023 aveva presentato al Comune una manifestazione di interesse «ad acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival» e del relativo marchio «per curare l’organizzazione e lo svolgimento del Festival», nonché le relative «attività di promozione e diffusione».