Il ManUTD lancia “Mission 21”, il piano per vincere la Premier League

Sir Dave Brailsford ha presentato allo staff del Manchester United un ambizioso piano chiamato “Mission 21”, che vede al centro l’obiettivo di conquistare il 21° titolo della Premier League da parte dei Red Devils. L’uomo sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella gestione delle prestazioni dello United, collaborando strettamente con Jason Wilcox, direttore tecnico, dopo l’addio di Dan Ashworth come direttore sportivo lo scorso dicembre.

Brailsford – spiega il quotidiano britannico The Times – è direttore della parte sportiva per Ineos, operando come consulente principale all’interno dell’impero di Sir Jim Ratcliffe, una collaborazione iniziata nel 2019 con l’acquisizione da parte di Ineos del team di ciclismo professionistico dominatore del Tour de France. Brailsford è una presenza costante all’interno del club da quando Ratcliffe e Ineos hanno acquisito il 28% delle quote dello United un anno fa.

La sua influenza sta crescendo proprio mentre la squadra di Rúben Amorim continua a faticare. Il portoghese resta pienamente responsabile della gestione della prima squadra, ma Brailsford sta guidando una trasformazione culturale nel club, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dopo anni di declino. Lo United non vince il titolo inglese dal 2013, ultima stagione sotto la guida di Sir Alex Ferguson, e al momento la conquista del 21° titolo sembra molto lontana.

Tuttavia, Brailsford ha stilato un piano strategico per il futuro dello United, avvalendosi della collaborazione di James Morton, professore di metabolismo dell’esercizio alla Liverpool John Moores University e responsabile della nutrizione e delle prestazioni fisiche di Team Sky durante i suoi successi al Tour de France. Morton, originario di Belfast, ha curato la strategia nutrizionale dei ciclisti vincitori della corsa nel 2015, 2016, 2017 e 2018.

In passato, Morton ha lavorato anche per i rivali del Liverpool, ricoprendo il ruolo di nutrizionista delle prestazioni dal 2010 al 2015. Attualmente collabora anche con la Premier League come consulente per il miglioramento delle performance.

Brailsford e Morton hanno presentato il loro progetto “Mission 21” al personale senior che si occupa delle prestazioni allo United nel centro di allenamento di Carrington alla fine dello scorso anno, prima dell’uscita di Ashworth. Inoltre, hanno svelato “Mission 1”, il piano dedicato alla squadra femminile, che punta a conquistare il primo titolo nella Women’s Super League.

Ratcliffe è stato criticato per il presunto scarso supporto al calcio femminile all’interno del club, ma questo progetto dimostra un certo impegno nei confronti della squadra allenata da Marc Skinner. Mission 21 e Mission 1 fanno entrambe parte della più ampia iniziativa “Project 150”, presentata dal CEO Omar Berrada lo scorso autunno e legata ai festeggiamenti per il 150° anniversario del club nel 2028.