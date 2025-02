Serie A, al via la Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out

È ufficialmente iniziata la Philadelphia Junior Cup | Keep Racism Out, il torneo nazionale giovanile di calcio a 7 che coinvolge gli oratori delle città delle squadre di Serie A Enilive 2024/2025. Si tratta diun’iniziativa cardine, che si inserisce nel rinnovo della partnership tra Philadelphia e Lega Serie A per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026. Protagonisti sono i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 14 anni, impegnati in un progetto sportivo, educativo e sociale che prevede numerose attività ed iniziative dentro e fuori i campi di gioco, con incontri formativi per promuovere i valori dell’amicizia, del rispetto e dell’inclusione.

Lunedì 3 febbraio è stato dato il calcio d’inizio nell’Oratorio Assisi di Milano, negli spazi del Teatro La Creta, alla presenza del team organizzatore del progetto. A scendere in campo sono Philadelphia, iconico marchio del Gruppo MondelēzInternational e Title Sponsor della competizione, Lega Serie A, e Centro Sportivo Italiano, con l’obiettivo di accompagnare i giovani atleti in un percorso sportivo e valoriale che li terrà impegnati nel corso dei prossimi mesi.

Ospiti nella cornice milanese, nell’incontro condotto dalla giornalista Federica Lodi, Francesco Meroni, Direttore Marketing di Mondelēz International in Italia, Michele Ciccarese, Direttore Marketing e Commerciale di Lega Serie A, e Vittorio Bosio, Presidente nazionale del CSI, uniti dalla comune volontà di diffondere i valori di cui il progetto si fa portavoce: rispetto, inclusione, amicizia e gioco di squadra. Sono inoltre intervenutiSaidou Oumar Daffe, dell’Ufficio Corporate Social Responsibilitydi Lega Serie A, e numerosi Ambassador di alcuni Club del massimo Campionato: Alex Pinardi (Atalanta B.C.), Andrea Ranocchia e Fabio Galante (FC Internazionale Milano), Claudia Zorzetto (Como 1907), Edoardo Corvi (Parma Calcio 1913), Karen Appiah (AC Milan), Vincenzo Iacopino (AC Monza), per dialogare con i ragazzi sull’importanza delle tematiche che verranno affrontate nel corso di questa edizione.

La Philadelphia Junior Cup, infatti, si propone come molto più di un torneo sportivo: è un vero e proprio percorso di sensibilizzazione che coinvolgerà oltre 5.000 under 14. Attraversoincontri formativi ed attività dedicate, i partecipanti avranno l’opportunità di entrare in contatto con il calcio dei grandi campioni, vivendo esperienze uniche all’interno di stadi, centri di allenamento e oratori. Il tutto sostenendo la campagna “KeepRacism Out” contro il razzismo e ogni forma di discriminazione, promossa da Lega Serie A in collaborazione con l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto coinvolgerà gli oratori di 17 città italiane in cui hanno sede le attuali squadre che militano nella Serie AEnilive 2024/2025, associando al mondo del calcio giovanile un messaggio potente di rispetto, amicizia e lotta contro ogni forma di discriminazione. Il torneo si svolgerà tra febbraio e maggio 2025, con fasi territoriali, regionali e interregionali che culmineranno il 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, in concomitanza con la Finale di Coppa Italia Frecciarossa. In tale occasione, verrà proclamato l’oratorio vincitore della competizione, che riceverà in premio la riqualificazione del proprio campo da gioco e delle panchine, grazie all’intervento di Philadelphia.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di Lega Serie A e del Centro Sportivo Italiano (CSI) in questo progetto, che non solo celebra lo sport, ma educa i giovani atleti a combattere ogni forma di discriminazione e a diffondere messaggi di uguaglianza e solidarietà. Crediamo fermamente che il calcio, così come Philadelphia, abbiano il potere di unire e, attraverso la Philadelphia Junior Cup, vogliamo dimostrare il nostro impegno concreto nel promuovere questi principi tra le nuove generazioni, offrendo loro l’opportunità di vivere esperienze uniche che vanno oltre il semplice gioco, ispirando i partecipanti, dentro e fuori dal campo” ha dichiarato Francesco Meroni, Direttore Marketing di Mondelēz International in Italia.

“Torna un evento che per i valori che rappresenta e trasmette ci inorgoglisce moltissimo. Un progetto che mentre rinsalda il rapporto con un amico di lunga data, il CSI, ci vede impegnati in una relazione sempre più ampia con Philadelphia, cui diamo il benvenuto come nuovo Title Sponsor di questa competizione. Il calcio è amicizia, rispetto, inclusione e gioco di squadra: questi sono i valori cardine della ‘Philadelphia Junior Cup’ – ha dichiarato Michele Ciccarese, Direttore Marketing e Commerciale di Lega Serie A – che abbraccerà anche in questa edizione la nostra campagna di sensibilizzazione ‘Keep RacismOut’ contro il razzismo e ogni forma di discriminazione, coinvolgendo i ragazzi in incontri formativi e attività dedicate poiché crediamo fortemente nella potenza educativa dello sport come strumento di crescita personale. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti, vi aspettiamo a Roma per la Finale allo stadio Olimpico!”.

“Siamo felici di rinnovare una partnership ormai decennale con Lega Serie A e di creare una nuova squadra insieme a Philadelphia, alla quale ci lega non solo l’importanza data al valore dell’amicizia, ma una comune volontà di lasciare un’impronta positiva sulla società attraverso lo sport. Crediamo che il progetto della Philadelphia Junior Cup assolva in pieno l’obiettivo del CSI di educare attraverso l’attività sportiva, di utilizzare cioè quello che sappiamo fare meglio per trasmettere i valori che servono e serviranno agli adulti di domani” ha dichiarato Vittorio Bosio, Presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano.

L’edizione 2024/2025 della Philadelphia Junior Cup | KeepRacism Out si svolge in collaborazione con i Comitati territoriali del CSI di Bergamo, Bologna, Cagliari, Como, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Parma, Roma, Subalpino (città di Torino), Udine, Venezia e Verona.