Quanto ha speso la Fiorentina? Saldo e impatto a bilancio del mercato invernale

Quanto ha speso la Fiorentina sul mercato di gennaio? Il club guidato da Rocco Commisso ha concluso la finestra invernale dei trasferimenti con diversi movimenti, per sistemare la rosa a disposizione di Raffaele Palladino e cercare di ottenere i migliori risultati possibili tra Serie A e Conference League. Partendo dagli acquisti, la società toscana ha portato a termine cinque operazioni, di cui due a titolo definitivo – Pablo Marì dal Monza e Ndour dal PSG – e tre in prestito: Fagioli dalla Juventus, Folorunsho dal Napoli e Zaniolo dal Galatasaray.

Contestualmente, la società viola ha concluso sei operazioni in uscita, una sola in maniera definitiva e ben cinque in prestito. Nel dettaglio, è stato ceduto definitivamente il difensore Martinez Quarta (al River Plate), mentre hanno lasciato a titolo temporaneo Biraghi (Torino), Kayode (Brentford), Ikonè (Como), Kouamè (Empoli) e Sottil (Milan).

Ma quale è stato l’impatto delle operazioni di mercato invernale sul bilancio 2024/25 della Fiorentina? Abbiamo provato a simulare l’effetto degli affari sul conto economico (maggiori costi tra ammortamenti, costo prestiti e stipendi, risparmio su ammortamenti e stipendi ed eventuali plusvalenze) utilizzando i dati contenuti nei comunicati ufficiali dei club coinvolti nelle varie trattative e le indiscrezioni su valori e stipendi riportati dai principali organi di informazione.

Tutti i conti, per semplicità di calcolo, simulano l’impatto considerando mezza stagione, a prescindere dalla data di arrivo o cessione dei calciatori all’interno della finestra di mercato invernale. I giocatori che non hanno impatto sul bilancio (per esempio quelli che erano già in prestito e sono stati nuovamente ceduti a titolo temporaneo a un’altra squadra) non sono stati considerati.

Quanto ha speso la Fiorentina sul mercato di gennaio? Le operazioni in entrata

Come detto, le operazioni in entrata sono state cinque in totale, due a titolo definitivo e tre in prestito. In particolare, sono arrivati per un totale di 6 milioni circa Pablo Marì e Cher Ndour, rispettivamente dal Monza e dal PSG. Sono invece arrivati in prestito il centrocampista Nicolò Fagioli (dalla Juventus, con obbligo o diritto di riscatto), Michael Folorunsho (dal Napoli) e Nicolò Zaniolo, che ha lasciato l’Atalanta per la Toscana, passando dal Galatasaray. Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra gli ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, i costi dei prestiti e tutti gli stipendi, dovrebbero tradursi in maggiori costi per poco più di 14,2 milioni di euro.

Quanto ha speso la Fiorentina sul mercato di gennaio? Le operazioni in uscita

Per quanto riguarda invece le operazioni in uscita, come detto si registrano sei cessioni, una sola a titolo definitivo e cinque in prestito. Lucas Martínez Quarta è andato al River Plate per 6,5 milioni di euro, generando una plusvalenza di quasi 4 milioni. Le altre operazioni si sono tutte chiuse in prestito, con 2,5 milioni di ricavi complessivi secondo le indiscrezioni per questi affari: Cristiano Biraghi al Torino, Michael Kayode al Brentford, Jonathan Ikonè al Como, Christian Kouamè all’Empoli e Riccardo Sottil al Milan,

Queste operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per quasi 12,3 milioni di euro sul bilancio 2024/25.

Quanto ha speso la Fiorentina sul mercato di gennaio? Il saldo delle operazioni

Tra entrate e uscite, dunque, l’impatto sul bilancio 2024/25 del calciomercato invernale concluso dalla Fiorentina dovrebbe tradursi secondo le stime in un impatto negativo per poco meno di 2 milioni di euro. Considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo, senza considerare i costi e i ricavi dai prestiti), la sessione di mercato per la Fiorentina si è conclusa con un saldo negativo di 5 milioni di euro.