Super Bowl, 8 milioni per uno spot pubblicitario: sono quasi 50 i marchi coinvolti

Il Super Bowl, in programma nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 febbraio, metterà di fronte i campionai in carica dei Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles e inizia a salire sempre più la tensione in vista dell’appuntamento più atteso dello sport americano.

Come riporta il quotidiano statunitense Forbes, la finalissima della NFL offre ogni anno gli spazi pubblicitari più ambiti e costosi del mondo della televisione. E, come sempre, i marchi più importanti del mondo fanno a gara per aggiudicarsi il loro spazio pubblicitario, che sta sempre più diventando un momento atteso anche fra gli stessi fan che seguono la partita in diretta televisiva.

Quanto costa pubblicità durante Super Bowl – I dati 2024 e 2025

Un sondaggio Ipsos, condotto a dicembre, ha rilevato che quasi l’80% degli spettatori afferma di guardare le pubblicità, e, inoltre, un quarto di queste afferma di guardarle con attenzione. Inoltre, l‘11% guarda il Super Bowl principalmente per le pubblicità.

Proprio sulla base di questi numeri, i vari marchi interessati ad acquisire il loro spazio sono disposti a investire oltre 8 milioni di dollari per uno spot pubblicitario sulla FOX e sul proprio servizio di streaming Tubi. Gli spazi pubblicitari da 30 secondi dell’anno scorso sono stati venduti a 7 milioni di dollari, ma secondo Mark Evans, vicepresidente esecutivo delle vendite pubblicitarie di Fox Sports, la domanda è stata così forte che alcuni spazi sono stati venduti a 8 milioni o più.

Quanto costa pubblicità durante Super Bowl – I marchi coinvolti fino a questo momento

I marchi di snack si aggiudicano la maggior parte degli spazi pubblicitari, sono ben otto su 49 di cui si sa ufficialmente, e alcuni di loro, come Pepsico, Doritos e Lay’s, ne hanno addirittura ottenuti due. Di seguito i marchi di snack che hanno acquistato almeno uno degli spazi pubblicitari durante il Super Bowl 2025:

Doritos

Häagen-Dazs

Lay’s

Nerds Candy

Candy Pringles

Reese’s

Ritz Crackers

Totino Pizza Rolls

Dove ci sono gli snack, ci sono anche le bibite e in particolare la birra, un altro grande settore commerciale che ha un feeling molto importante con il Super Bowl, come dimostra l’elenco di marchi che hanno provveduto all’acquisto di uno spazio pubblicitario:

Busch Light

Bud Light

Budweiser

Coors Light

Michelob Ultra

Stella Artois

Si continua con il settore alimentare, con marchi come:

Door Dash

Dunkin’

Instacart

Little Caesars

Taco Bell

Uber Eats

Di seguito i cosiddetti soft drink:

Cirkul

Liquid Death

Mountain Dew

Poppi

Beni di consumo confezionati:

Angel Soft

Coffee Mate

Duracell

Hellmann’s

Tecnologia:

GoDaddy

FanDuel (live event)

(live event) Meta

Squarespace

Finanza:

Homes.com

NerdWallet

Rocket Mortgage

TurboTax

Turismo:

Booking.com

MSC Cruises

Salute:

Hims & Hers

Novartis

Auto:

Jeep

Ram

Entrambe sono di proprietà di Exor, holding della famiglia Elkann-Agnelli.

TV e intrattenimento:

Disney

NFL

Tubi

Benessere:

Dove

NYX (?)

L’accordo fra NFL e NYX, grande gruppo di trucchi e cosmetici, non è ancora stato ufficializzato anche se le ultime indiscrezioni parlano di una questione che si dovrebbe risolvere nelle prossime ore.