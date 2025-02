Il Como svela il progetto del nuovo Sinigaglia firmato Populous: pronto per il 2028/29

Como 1907, in collaborazione con il Comune di Como e lo studio di architettura Populous, ha annunciato i primi progetti per la riqualificazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia.

La prima fase dell’iter procedurale prevede la presentazione e l’approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). La tempistica prevista per la riqualificazione è la seguente:

Progettazione (fattibilità) e processo di approvazione – maggio 2026

– maggio 2026 Fase di costruzione I – ottobre 2027

– ottobre 2027 Fase di costruzione II – agosto 2028

Il Como 1907 e il Comune si sono impegnati a seguire un processo aperto e trasparente e si sono confrontati e continueranno a farlo con i tifosi e i residenti locali durante tutto il processo di sviluppo. Tutti gli attuali rendering presentati alla conferenza stampa sono immagini concettuali e non necessariamente rappresentative del progetto finale. Il progetto definitivo sarà presentato dopo il completamento della prima fase. Per il momento si è parlato di un numero di posti ancora vago che non supererà i 20mila, ma che dovrebbe partire da un minimo di 15mila.

Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, ha commentato: «Il nostro obiettivo è garantire che lo Stadio Giuseppe Sinigaglia rimanga una parte vitale della comunità. Il nuovo progetto deve onorare l’eredità dello stadio Giuseppe Sinigaglia, rendendolo allo stesso tempo uno spazio attivo e accessibile per tutti i cittadini e i visitatori, non solo per il calcio, ma per il beneficio di tutti, 365 giorni all’anno».

Alessandro Rapinese, sindaco di Como, ha dichiarato: «Questa è la prima fase del processo. Questo stadio non è solo per il calcio, ma un dono per l’intera comunità. Non vedo l’ora di procedere nelle varie fasi e di potermi gustare il Como 1907 all’interno del nuovo G. Sinigaglia».

Silvia Prandelli, GM di Populous Italia, commenta: “Abbiamo il privilegio di essere coinvolti nella riprogettazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. Non vediamo l’ora di lavorare con Como 1907 e il Comune di Como per dare vita alla visione della riqualificazione dello stadio e di come si integrerà con la comunità locale».