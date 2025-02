Juventus, Scanavino: «Coppa del Mondo per Club opportunità fondamentale anche per la visibilità»

“Per la Juventus e per me partecipare alla nuova Coppa del mondo per Club significa essere presenti una competizione importante con il gotha del calcio mondiale. È un’occasione unica per confrontarci con le squadre più forti che ci sono qualificate per questa edizione ed è anche un’opportunità fondamentale di visibilità per il brand e per la nostra squadra”. Lo ha detto l’amminnistratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino, intervistato dalla FIFA in occasione del tour del trofeo della Coppa del Mondo per Club a Torino.

“Gli Stati Uniti sono un mercato importante in grande crescita dove il calcio sta appunto crescendo molto e dove abbiamo una base di tifosi grandissima e molto affezionati alla Juventus, cosa ne abbiamo già testato nei precedenti tour che abbiamo fatto negli anni passati”, ha proseguito.

“Come tutte le competizioni a cui partecipiamo abbiamo l’obiettivo di competere per la vittoria e in questo caso anche per la Coppa del Mondo, soprattutto in questa prima edizione, sarebbe molto bello arrivare fino alla fine. Molto importante avere un nuovo trofeo anche di questa qualità e di questa bellezza delle nostre bacheche. Mi aspetto un grande show, gli americani sono maestri nell’organizzare questo tipo di competizione e probabilmente ci sarà anche qualcosa da imparare, da curiosare e da copiare. Comunque mi aspetto veramente che ci sia oltre le partite un evento oltre l’evento, questo sarà sicuramente interessante