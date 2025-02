Dai nuovi acquisti agli squalificati, chi può giocare il recupero Fiorentina-Inter

Fiorentina Inter, chi può giocare? La Lega Serie A ha comunicato nei giorni scorsi anticipi e posticipi del campionato per il mese di febbraio. L’Inter scenderà in campo anche per la prosecuzione della sfida con la Fiorentina del 1° dicembre, interrotta sullo 0-0 al 16′ del primo tempo a seguito del malore occorso al centrocampista viola Edoardo Bove.

Si giocherà giovedì 6 febbraio alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze e si ricomincerà dal minuto 16, quando la sfida era stata interrotta. Ma cosa dice il regolamento sui calciatori che potranno scendere in campo? Chi si può schierare tra i nuovi acquisti del mercato invernale e i giocatori squalificati?

Fiorentina Inter chi può giocare? I nuovi innesti di gennaio

Secondo quanto previsto dal regolamento, la prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:

la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione , come da referto del direttore di gara;

, come da referto del direttore di gara; nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione

Partendo da questo aspetto, ciò significa che potranno scendere in campo solamente i calciatori già tesserati dalle due società al 1° dicembre 2024. I nerazzurri non potranno quindi contare su Nicola Zalewski, arrivato dalla Roma, mentre i toscani dovranno fare a meno di Michael Folorunsho (arrivato dal Napoli), e di Pablo Marí (acquistato dal Monza).

Fiorentina Inter chi può giocare? I calciatori squalificati

A proposito dei calciatori che si possono schierare, oltre al tema del tesseramento, il regolamento prevede anche le seguenti avvertenze:

i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente; i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione; i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione; possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta; le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione; nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara.

In questo caso, il faro è acceso sui calciatori che hanno ricevuto una squalifica nell’ultimo turno, ma che potranno essere comunque schierati. Si tratta di Denzel Dumfries per l’Inter (in diffida e ammonito con il Milan) e di Pietro Comuzzo (in diffida e ammonito con il Genoa). Entrambi potranno giocare il recupero, ma salteranno Inter-Fiorentina, match di ritorno in programma lunedì 10 febbraio.