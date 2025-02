Juve, Renato Veiga subito titolare: le cifre ufficiali del prestito fino a giugno

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Da Palma Veiga Renato a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni».

Con questa nota ufficiale, la Juventus aveva annunciato l’arrivo di Renato Veiga, che resterà in bianconero almeno fino al termine della stagione. «Il corrispettivo – si legge ancora – potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi». E oggi, contro l’Empoli, Thiago Motta lo schiera subito dal primo minuto, a dimostrazione come l’innesto del difensore fosse necessario dopo l’infortunio di Pierre Kalulu.

Renato Veiga stipendio Juventus – L’impatto a bilancio

Quanto costerà, dunque, Renato Veiga alla Juventus per i circa cinque mesi in cui indosserà la maglia bianconera? Detto dei 3,8 milioni di euro per il costo del prestito, a questa cifra bisogna sommare solitamente anche lo stipendio lordo del calciatore.

Tuttavia, non dovrebbe essere questo il caso. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva – un po’ come accaduto per il portoghese Francisco Conceição – lo stipendio del difensore dovrebbe essere a carico del Chelsea. Se così fosse, il costo complessivo per i cinque mesi fino a giugno sarà pari a 3,8 milioni di euro, e crescerà in caso di maturazione dei bonus.