Derby Milan-Inter: la Digos vieta le coreografie alle due Curve

Un derby importante, il terzo della stagione di Inter e Milan (e forse non l’ultimo), che però non sarà giocato nella classica atmosfera da stracittadina di Milano.

Infatti, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il San Siro di questa sera, nonostante il tutto esaurito, sarà uno stadio spoglio, visto che le due Curve non potranno esibire le rispettive coreografie per ordine della Digos. È da sottolineare che quella milanista molto probabilmente non avrebbe fatto nulla del genere vista l’aperta contestazione nei confronti della proprietà RedBird. Proprio per questo non è ancora chiaro se la Curva Sud inciterà la propria squadra o abbia scelto la via del silenzio.

Perché niente coreografie Derby Milan Inter – Anche nella sfida di andata ci fu un clima particolare

Un clima particolare che si ripete quest’anno. Senza considerare il derby di Supercoppa a Riyadh, anche all’andata in campionato le due Curve vivevano un momento particolare visto il recente omicidio di Antonio Bellocco per mano di Andrea Beretta, che diede poi il via alle indagini degli inquirenti nella cosiddetta inchiesta Doppia Curva che a fine settembre portò all’arresto di 19 capi dl tifo organizzato milanese, Beretta incluso.

Proprio quella indagine, che sta per vedere le sue fasi finali prima del processo, ha conseguenze ancora oggi come si evince dalla scelta della Digos di vietare le coreografie al cuore caldo del tifo organizzato milanese. A fare da cornice alla sfida di San Siro sarà quindi solamente la voce dei tifosi. Ma anche qui si attendono novità a breve, visto che è sicura la partecipazione di quelli interisti, un po’ meno di quelli rossoneri che tra l’altro giocano in casa.