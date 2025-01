Roma-Eintracht, caccia ai tedeschi e adesivi a sfondo nazista nella capitale

Ancora petardi fuori dallo stadio. Ma anche dentro – con lancio di ordigni e fumogeni da parte del settore ospite contro la curva Nord ieri romanista e viceversa -, con intervento di polizia e steward durante il primo tempo. E caccia al tifoso tedesco attorno all’Olimpico. Ma prima ancora al Flaminio e nella nottata precedente anche a Campo de’ Fiori e a corso Vittorio Emanuele.

E’ il riassunto della trasferta dei tifosi dell’Eintracht Francoforte nella Capitale per il match di Europa League contro la Roma – spiega Il Corriere della Sera –, che sarà ricordata anche per gli adesivi neonazisti con sfondo giallorosso sui quali campeggiava la scritta «Eins zwei drei As Roma sieg heil», comparsi a piazza Lauro de Bosis, proprio di fronte ai bar sul lungotevere ritrovo dei romanisti.

Fino a notte polizia, carabinieri e Finanza hanno vigilato sul deflusso per evitare contatti con i tifosi tedeschi, circa 3.500, che sono usciti dall’impianto più di un’ora dopo la fine della partita. Erano arrivati nel tardo pomeriggio quasi tutti sui bus navetta sotto scorta partiti da Villa Borghese dove a gruppetti si erano diretti dopo aver girato per il centro blindato.

Alcuni di loro sono andati su un barcone sul Tevere intonando i cori dell’Eintracht. Poi sono scesi e si sono diretti al punto di ritrovo a piazzale delle Canestre. Sono stati segnalati anche sassi contro un mezzo pubblico ma dalla parte della curva Sud e non è chiaro se si sia trattato di un gesto contro i sostenitori tedeschi o per altri motivi. Qualche gruppo di incappucciati ha tentato di sorprendere ultras ospiti a piedi o su mini van dietro piazzale Flaminio che si avventuravano da soli verso il Foro Italico.

Quattro ultras romanisti, due dei quali minorenni, sono stati inseguiti e bloccati dai poliziotti motociclisti e consegnati alla Digos. Sono stati identificati, potrebbero essere denunciati: alla vista dei poliziotti hanno abbandonato i caschi e forse anche qualche arma impropria.