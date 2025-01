Champions, dall’Inter alla Juve: il possibile percorso delle italiane fino alla finale

Questa mattina è andato in scena il tanto atteso sorteggio dei playoff della UEFA Champions League. Questo turno della manifestazione – che si disputerà a febbraio con sfide di andata e ritorno – stabilirà le otto squadre che si affiancheranno a quelle già qualificate per la disputa degli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

Il primo dei due sorteggi (il secondo si terrà subito dopo i playoff) ha consentito inoltre di definire in parte il possibile percorso delle squadre impegnate in Champions fino alla finale di Monaco di Baviera. Una risposta definitiva da questo punto di vista sarà disponibile solamente dopo il sorteggio per gli ottavi, ma già ora ci si può fare un’idea di come sia andata.

Essendo già state collocate nel tabellone, Atalanta, Juventus e Milan hanno già le idee più chiare su chi potrebbero dovere affrontare per arrivare fino in fondo. I bergamaschi troveranno Lille o Aston Villa in caso di ottavi di finale, mentre per i rossoneri e i bianconeri le ipotesi sono le stesse: Inter o Arsenal. La squadra di Inzaghi ha ancora quattro possibilità, sulla base di chi passerà il turno: o le due italiane, oppure le olandesi PSV e Feyenoord.

Come detto, il sorteggio degli ottavi definirà più chiaramente il percorso, ma al momento Atalanta, Juventus e Milan sanno già – per esempio – quali squadre potrebbero incontrare solamente in caso di ultimo atto. Guardando principalmente alle big, i rossoneri possono trovare PSG, City e Real Madrid solo in caso di finale, mentre bergamaschi e bianconeri possono dire lo stesso per il Bayern Monaco.

Champions percorso italiane – I potenziali avversari fino alla finale di Monaco di Baviera

Di seguito, divise per turno, le possibili avversarie per ognuna delle italiane rimaste in gioco in caso di avanzamento nella competizione (il simbolo “/” indica un’alternanza tra le due opzioni, in base al sorteggio):

ATALANTA: Lille o Aston Villa agli ottavi; Brest , PSG o Liverpool / Barcellona ai quarti; Manchester City , Real Madrid , Juventus , PSV , Atletico Madrid / Bayer Leverkusen o Inter / Arsenal in semifinale;

o agli ottavi; , o / ai quarti; , , , , / o / in semifinale; JUVENTUS: Inter o Arsenal agli ottavi; Manchester City , Real Madrid o Atletico Madrid / Bayer Leverkusen ai quarti; Brest , PSG , Club Brugge , Atalanta , Liverpool / Barcellona o Lille / Aston Villa in semifinale;

o agli ottavi; , o / ai quarti; , , , , / o / in semifinale; MILAN: Inter o Arsenal agli ottavi; Celtic, Bayern Monaco o Atletico Madrid/Bayer Leverkusen ai quarti; Monaco, Benfica, Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Liverpool/Barcellona o Lille/Aston Villa in semifinale.

Nel caso dell’Inter, attualmente il percorso è ancora più variabile, dal momento in cui i nerazzurri devono essere sorteggiati da uno dei due lati del tabellone. Se fossero sorteggiati dal lato di Juventus o Atalanta, il percorso sarebbe lo stesso dei bianconeri, mentre se fossero posizionati dal lato del Milan, il percorso sarebbe potenzialmente il medesimo dei rossoneri.