PIF vuole Leao per l’Al-Nassr: offerta da 100 milioni, ma il Milan ne vuole 175

Il fondo sovrano saudita PIF vuole portare Rafael Leao a giocare in Arabia. Come riportato dal quotidiano francese L’Equipe, infatti, continua la spesa in europa dei club sauditi, in particolare dell’Al-Nassr. I dirigenti del club hanno inviato una nuova offerta a Brighton nella mattinata di venerdì per Kaoru Mitoma, superiore alla prima di 60 milioni di euro.

Non solo Mitoma, però. Come spiegato dal quotidiano francese, infatti, tramite il fondo PIF, l’Al-Nassr ha provato a portare Rafael Leão (25 anni) nel proprio club. I dirigenti del PIF hanno contattato direttamente i vertici del Milan per verificare la fattibilità di un trasferimento intorno ai 100 milioni di euro. Tuttavia, il Milan, non intenzionato a vendere, ha indicato la clausola rescissoria del giocatore, che è stata fissata a 175 milioni di euro dopo l’ultimo rinnovo di contratto con il club rossonero. Una cifra attualmente troppo alta per l’investimento invernale di PIF.