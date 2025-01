Adidas svela il pallone del Mondiale per Club: avrà un chip per il Var

Adidas Football ha svelato oggi il pallone ufficiale per FIFA Club World Cup 2025. Il pallone, che verrà utilizzato in 63 partite nell’arco di 30 giorni, farà il suo debutto sul campo all’inizio del torneo il 14 giugno e sarà utilizzato da alcune delle più grandi star e club mondiali legati ad Adidas, tra cui Real Madrid, Inter Miami, Al Ahly FC, Seattle Sounders, SL Benfica, Bayern Monaco, CR Flamengo, Juventus, Boca Juniors, Ulsan HD e CA River Plate.

Il design del pallone rende omaggio alla nazione ospitante, con grafiche decise e emblemi che celebrano e rappresentano la tradizione statunitense. Su uno sfondo perlescente, il pallone presenta blocchi dai bordi frastagliati e stelle e strisce decostruite in rosso, bianco e blu, i colori della bandiera nazionale, insieme a dettagli argentati e al logo ufficiale della FIFA Club World Cup 25 in bianco e oro.

Il pallone è progettato per una maggiore precisione di gioco grazie all’utilizzo di PRECISIONSHELL, una struttura a 20 pannelli con scanalature in rilievo strategicamente posizionate sul rivestimento esterno. La forma è stata meticolosamente studiata e testata in laboratorio e sul campo per valutare il flusso d’aria e consentire la massima precisione del pallone. I benefici in termini di prestazioni continuano grazie al CTR-CORE, un sistema progettato per garantire precisione e coerenza in volo. Questo sistema aiuta il pallone a mantenere la forma e la pressione dell’aria ottimale, supportando un gioco veloce e preciso.

La tecnologia adidas CONNECTED BALL integra un sensore di movimento IMU (unità di misura inerziale) a 500Hz, ospitato e stabilizzato al centro del pallone da un sistema di sospensione. Questo sensore fornisce dati dettagliati sui movimenti del pallone in tempo reale, ed è alimentato da una batteria ricaricabile tramite induzione.

La tecnologia invia informazioni precise al VAR durante la partita in tempo reale. Quando combinata con i dati sulla posizione dei giocatori e l’intelligenza artificiale, consente ai Video Match Officials di prendere decisioni più rapide e accurate sul fuorigioco. Sviluppata in collaborazione con Kinexon, questa tecnologia aiuta anche i VMO a identificare ogni singolo tocco del pallone, riducendo il tempo necessario per risolvere episodi controversi, come ad esempio i possibili falli di mano.

Sam Handy, GM adidas Football, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era creare un pallone che celebrasse l’iconica cultura sportiva e la passione dei tifosi americani. Da qui è nata la chiara ambizione di creare qualcosa di audace, appariscente, iconico e inconfondibilmente americano. È un vero tributo al paese ospitante e non vediamo l’ora di vederlo protagonista sul palcoscenico mondiale quest’estate.”

Il pallone sostiene l’impegno di adidas a contribuire con l’1% delle vendite nette al programma Common Goal, che finanzia iniziative per un cambiamento sociale duraturo nelle comunità svantaggiate, promuovendo un futuro migliore e più inclusivo attraverso il calcio.

Il pallone ufficiale sarà disponibile a partire dal 1° febbraio al prezzo di 160€ presso i negozi adidas, rivenditori selezionati e online su adidas.it. Si precisa che il pallone ufficiale di gara con tecnologia Connected Ball è riservato esclusivamente all’utilizzo durante il torneo e non sarà disponibile alla vendita.