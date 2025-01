Meno pareggi, più vittorie con minimo scarto ma anche più goleade e reti: l’effetto della nuova Champions in campo

Quale è stato l’effetto del nuovo formato svizzero della Champions League sui risultati in campo? L’attesa per la stagione 2024/25 era infatti quella di capire quale impatto potesse avere il format rivoluzionato voluto dalla UEFA, con una prima fase che ha fatto scomparire i classici gironi per avere una classifica unica, sulle partite. Guardando ai risultati in generali, non sono mancate le sorprese, considerando ad esempio che le quattro squadre con il fatturato più alto (Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco e PSG) sono rimaste tutte fuori dalle prime otto qualificandosi ai playoff.

Da un punto di vista statistico, invece, come sono cambiati i risultati in campo rispetto alle ultime stagioni con il format ormai “classico”? Ovviamente si tratta di un campione statistico ancora ridotto per fare un confronto completo con il passato, ma comunque la stagione 2024/25 ha già fornito alcune indicazioni interessanti.

Statistiche nuova Champions League, media gol da record

A partire dalla media gol, mai così alta nella storia: le reti sono state infatti complessivamente 470 con una media di 3,26 a partita, superando le 3,21 reti a partita della stagione 2019/20 che rappresentavano un primato per quanto riguarda la fase a gironi. Nelle cinque stagioni precedenti, la media a partita era stata di 3,12, con una crescita nel 2024/25 del 4,7% rispetto quindi alle cifre medie degli anni precedenti.

Una media gol in aumento, quindi, anche per l’impatto dei risultati. Che hanno visto in particolare un calo del numero dei pareggi ma al tempo stesso un aumento delle gare conclusasi con un solo gol di scarto. E non solo, perché si è assistito anche ad un aumento delle goleade, con tre o più gol di scarto tra le due squadre.

Statistiche nuova Champions League, più gare in bilico ma anche più goleade

Entrando nel dettaglio, i pareggi sono stati complessivamente 18, pari al 12,5% del totale, in calo rispetto alla media del 20% dei cinque anni precedenti. In crescita invece le gare conclusasi con un gol di scarto, che sono state 54 sulle 144 disputate pari cioè al 37,5% del totale rispetto al 32% delle ultime cinque annate.

Insieme ai pareggi, l’altro dato in calo è rappresentato dalle gare conclusasi con due gol di scarto, che sono state il 21% (24,4% di media nei cinque anni precedenti). Il dato che invece ha visto una crescita maggiore è rappresentato dalle gare con tre o più gol di scarto, che nel 2024/25 sono state 44 (di cui 19 con tre gol di scarto, 14 con quattro gol e 9 con cinque o più gol di scarto), pari al 29% del totale: dal 2019/20 al 2023/24 le gare con tre o più gol di scarto erano state in media il 23%.