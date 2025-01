Milan, altra batosta a Zagabria: nervi tesi Morata-Conceiçao in spogliatoio

Dopo la lite davanti alle telecamere fra Sergio Conceiçao e Davide Calabria nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Parma, continuano gli episodi spiacevoli all’interno dello spogliatoio del Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche nel corso della disastrosa trasferta di Zagabria, dove è arrivata una sconfitta pesante contro la Dinamo nell’ultimo turno di Champions League che è costata la mancata qualificazione diretta agli ottavi di finale, ci sarebbe stato un momento di grande tensione fra l’allenatore e la squadra.

Se a Parma toccò a Calabria arrivare allo scontro con l’allenatore, questa volta il protagonista sarebbe stato l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, sostituito dall’allenatore portoghese nel corso dell’intervallo e con la squadra sotto per 1-0 in virtù del gol di Baturina, ma con i rossoneri in 10 uomini a causa dell’espulsione di Yunus Musah.

Nel dettaglio, Morata non avrebbe preso per niente bene il cambio (non l’unico in realtà dato che anche Matteo Gabbia, protagonista negativo sul gol dell’1-0 croato, ha lasciato spazio a Terracciano) e non lo ha nascosto all’interno dello spogliatoio proprio a Conceiçao, che per conto suo ha invece deciso di sostituirlo con Chukwueze.