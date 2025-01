FIFA, trasferimenti internazionali record: spesa oltre 8 mld nel 2024

La FIFA ha pubblicato oggi l’edizione 2024 del Global Transfer Report, secondo cui nell’anno che si è concluso da poco è stato raggiunto il record assoluto di 78.742 trasferimenti internazionali, superando così il numero totale dello scorso anno (74.836). Nel 2024 è stato raggiunto un numero mai registrato tra calcio professionistico e dilettantistico maschile e femminile.

Spesa per i trasferimenti internazionali in calo rispetto al record del 2023

Dopo il record del 2023 per le spese di trasferimento internazionale, con un esborso combinato che ha raggiunto un totale di 9,63 miliardi di dollari (poco meno di 9 miliardi di euro), il 2024 ha visto un totale di 8,59 miliardi di dollari (pari a 8,23 miliardi di euro), che permette all’ultimo anno di piazzarsi al secondo gradino del podio di sempre. Di seguito, le spese dal 2014 a oggi:

2014 – 4,02 miliardi di dollari

2015 – 4,13 miliardi di dollari

2016 – 4,72 miliardi di dollari

2017 – 6,29 miliardi di dollari

2018 – 6,94 miliardi di dollari

2019 – 7,35 miliardi di dollari

2020 – 5,63 miliardi di dollari

2021 – 4,87 miliardi di dollari

2022 – 6,50 miliardi di dollari

2023 – 9,63 miliardi di dollari

2024 – 8,59 miliardi di dollari

Quasi il 40% di tutta la spesa per i trasferimenti nel calcio professionistico maschile è stato rappresentato dal top 2,5% dei trasferimenti, che comprendeva compensi di almeno 20 milioni di dollari per trasferimento. I club inglesi sono stati sia i primi a spendere che i primi a ricevere i compensi per i trasferimenti nel 2024, con 1,88 miliardi di dollari spesi per i trasferimenti in entrata e 1,34 miliardi di dollari ricevuti per i trasferimenti in uscita.

I club italiani hanno investito invece 938 milioni di dollari, incassando 548 milioni allo stesso tempo. Il numero di club che hanno speso denaro per i trasferimenti in entrata ha continuato a crescere, raggiungendo il record di 1.100 club nel 2024. Allo stesso modo, anche il numero di club che hanno ricevuto una compensi per il trasferimento per almeno un trasferimento in uscita, 1.378, ha stabilito un nuovo record.

Nuovo record per il calcio femminile

Nel 2024, i club hanno continuato a investire nel calcio professionistico femminile, con una spesa totale per i trasferimenti che ha raggiunto il livello record di 15,6 milioni di dollari, più di 2,5 volte superiore a quella dell’anno precedente.

Un totale di 695 club sono stati coinvolti in trasferimenti internazionali (+11,6%), con 109 di questi club che hanno speso soldi per almeno un trasferimento in entrata (+23,9%) e 124 club che hanno ricevuto commissioni per trasferimenti in uscita (+27,8%).

Queste cifre dimostrano chiaramente i notevoli progressi del gioco femminile, con un numero sempre maggiore di giocatrici che diventano professioniste. Nel 2024 sono stati registrati circa 2.284 trasferimenti internazionali di calciatrici professioniste, con un aumento del 20,8% rispetto al 2023. Per il sesto anno consecutivo, il numero di trasferimenti internazionali nel calcio professionistico femminile è cresciuto costantemente di oltre il 20% all’anno, arrivando a più di tre volte il numero registrato nel 2018.

Trasferimenti internazionali di dilettanti

Nel 2024 è stato registrato un totale di 53.678 trasferimenti di calciatori dilettanti che si sono uniti a un nuovo club all’estero, ancora una volta un nuovo massimo e il 4,3% in più rispetto all’anno precedente. Delle 211 associazioni affiliate alla FIFA, tutte, tranne quattro, sono state coinvolte in almeno un trasferimento amatoriale l’anno scorso, evidenziando la portata universale del calcio.

Come nell’anno precedente, la Germania ha registrato il maggior numero di trasferimenti in entrata nel 2024, con un totale di 7.459.