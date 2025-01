Inchiesta Doppia Curva, si va verso il processo per gli ultras milanisti

Mentre Emis Killa è l’ultima persona iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per l’inchiesta sul tifo organizzato di Inter e Milan, le indagini dei pm sono vicine alla chiusura, che sarà seguita molto probabilmente da una richiesta di processo.

In questo filone sono coinvolte altre quattro o cinque ultras rossoneri, quelli non arrestati nel blitz dello scorso settembre. Questi ultimi, infatti, sono a processo con rito abbreviato, fra cui figura anche il capo della Sud milanista Luca Lucci, considerato a capo della associazione a delinquere stando alle indagini dei pm Storari e Ombra e della Squadra mobile milanese.

A Emis Killa, in particolare, viene contestato l’episodio dell’arsenale, tra cui coltelli e tirapugni, che gli è stato trovato durante le perquisizioni nei mesi scorsi, oltre alla vicenda dell’aggressione ad uno steward e i rapporti e gli incontri con Lucci. Diversi sono i filoni ancora aperti dell’inchiesta sulle curve, come l’omicidio di Antonio Bellocco, il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, l’omicidio di Vittorio Boiocchi, la gestione dei parcheggi fuori dallo stadio e fatti di corruzione tra privati.

Fedez, anche lui legato a Luca Lucci come era emerso dagli atti, non è indagato nell’inchiesta sulle curve, ma in quella sulla rissa in discoteca dell’aprile 2024 e sul successivo pestaggio ai danni del personal trainer Cristiano Iovino, a cui avrebbe preso parte assieme, tra gli altri, a Christian Rosiello, ultrà ed ex bodyguard del cantante. Dato che Iovino, però, non ha denunciato, questa indagine va verso una richiesta di archiviazione.