LVMH, nel 2024 ricavi a quasi 85 miliardi e utile netto in calo a 19,6 miliardi

Il colosso del lusso LVMH, fondato e controllato da Bernard Arnault (la cui famiglia è da poco entrata anche nel mondo del calcio in seguito all’acquisto del Paris FC in collaborazione con Red Bull), ha chiuso il 2024 con ricavi per 84,7 miliardi (+1% rispetto al 2023) nonostante, sottolinea il gruppo, «il difficile contesto economico e geopolitico, nonché l’elevata base di confronto con gli anni precedenti».

L‘utile delle operazioni ricorrenti per il 2024 è però sceso del 14% attestandosi a 19,6 miliardi, pari a un margine operativo del 23,1%, nettamente superiore a quello pre-crisi ma impattato dall’effetto cambi. La quota di utile netto del gruppo è stata di 12,6 miliardi (-17%). Il flusso di cassa libero è stato di 10,5 miliardi di euro, con un incremento del 29%.

LVMH bilancio 2024 – Il commento di Bernard Arnault

«Nonostante un contesto geopolitico e macroeconomico ancora incerto, il gruppo rimane fiducioso e continuerà a perseguire la sua strategia di sviluppo del marchi e si prefigge ancora una volta l’obiettivo di rafforzare la sua posizione di leadership globale nel settore dei beni di lusso nel 2025», ha commentato il gruppo del lusso.

All’Assemblea degli azionisti del 17 aprile 2025, LVMH proporrà un dividendo di 13 euro per azione. Un acconto di 5,50 euro per azione è stato pagato il 4 dicembre 2024. Il saldo di 7,50 euro per azione sarà pagato il 28 aprile 2025.

«Nel 2024, in un contesto di incertezza, LVMH ha dimostrato una forte resilienza – commenta il Ceo Bernard Arnault – La creatività e l’altissima qualità dei nostri prodotti, il nostro costante impegno verso l’eccellenza, l’agilità dei nostri team e il buon equilibrio geografico delle nostre sedi sono alla base del successo di LVMH e delle sue Maison. Pur rimanendo molto attenti alla gestione dei costi e concentrandoci unicamente sulla desiderabilità dei nostri progetti, entriamo nel 2025 con fiducia».