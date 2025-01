Serie A, il risultato netto delle società nel 23/24: bilanci in utile per sette club

Cala il rosso complessivo e aumenta (seppur di una sola unità) il numero di club in utile. E’ questo l’andamento a livello economico-finanziario dei club di Serie A, che nella stagione 2023/24 hanno fatto registrare un risultato netto aggregato negativo per circa 369 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto alla perdita di 441 milioni nel 2022/23, ma ancora lontano dai –278 milioni del 2018/19.

Complessivamente negli ultimi cinque esercizi i club del massimo campionato italiano di calcio hanno accumulato perdite complessive pari a 3,5 miliardi di euro (703 milioni di euro in media ogni stagione) e, allargando lo spettro d’analisi, si arriva fino a 3,9 miliardi dal 2016/17, con una media tuttavia di 490 milioni da quella stagione in avanti.

Nella passata stagione, sono stati sette i club che hanno fatto registrare un utile a bilancio, uno in più rispetto al 2022/23 e il dato migliore dalla stagione 2019/20 (cinque società in utile). Il trend è tornato a crescere negli ultimi anni, dopo che rispetto agli 11 club in utile della stagione 2016/17 si era arrivati al minimo delle stagioni 2020/21 e 2021/22 (entrambe influenzate ancora dall’emergenza Covid), con due soli società con un risultato netto positivo.

Serie A classifica risultati netti – I club in utile

Nel dettaglio, il Napoli è il club che ha fatto registrare il miglior risultato, con un utile di poco più di 63 milioni di euro nella passata stagione, spinto in particolar modo dalle plusvalenze e dai ricavi da diritti televisivi. Nessuno si avvicina ai partenopei, con la Lazio seconda, ma staccata a quota 38,5 milioni di euro: anche per i biancocelesti pesa il fattore Champions.

Terza piazza per il Lecce, quasi a quota 14 milioni di euro grazie alle plusvalenze. In top 5 anche l’Atalanta, con un risultato netto positivo per quasi 11,9 milioni di euro e il Frosinone, che ha chiuso l’esercizio 23/24 a +4,4 milioni di euro. Tra i club in utile si segnalano anche il Milan (4,1 milioni grazie alla cessione di Tonali e a una crescita importante dei ricavi commerciali) e l’Hellas Verona (3,9 milioni).

Serie A classifica risultati netti – Le società in rosso

Guardando invece ai club che hanno fatto registrare i risultati peggiori, il rosso record è quello della Juventus: -199 milioni di euro. Sulla stagione dei bianconeri pesa in particolar modo l’assenza dalle coppe europee. In rosso pesante anche la Roma, con i suoi 81 milioni di deficit e costi in aumento rispetto all’esercizio 2022/23. Chiude questo podio “dal basso” il Monza, che ha fatto registrare un rosso di 60 milioni di euro circa.

Tra le big, risultato netto negativo anche per l’Inter. I nerazzurri hanno fatto registrare un evidente miglioramento rispetto alla stagione 2022/23, passando da un rosso di 85,3 milioni ad uno di 35,7 milioni di euro. L’obiettivo è avvicinarsi ancora di più al pareggio nella stagione 2024/25: molto dipenderà dal progresso in Champions League e dagli effettivi ricavi del nuovo Mondiale per Club.