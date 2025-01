Luigi Berlusconi si affianca a Exor e investe nella startup Complaion

C’è anche Luigi Berlusconi con una quota dell’1,33%, costata 100mila euro, tra i nuovi soci di Complaion, startup lanciata da Edoardo Tarricone e Marco Cortinovis che aiuta le imprese a ottenere una serie di certificazioni.

Come riportato da MF-Milano Finanza, l’ingresso a libro soci è avvenuto tramite la società Ithaca 3 nell’ambito di un aumento da 3,4 milioni di euro, con cui le quote dei due fondatori sono scese al 32% circa ciascuna, mentre alcuni nuovi soci sono entrati in maniera più pesante.

Tra questi, si segnalano con l’11,3% Koinos Capital sgr (venture capital di Beppe Fumagalli, ex patron di Candy), con il 4% 2100 Ventures (Alessandro Benetton), con il 2,5% Exor Ventures (veicolo di venture capital di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann, che controlla anche la Juventus) e con l’1,73% Banca Sella Holding.