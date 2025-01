DAZN, la piattaforma di sport in streaming che in Italia detiene i diritti tv di tutte le sfide di Serie A fino al 2029, ha svelato alcuni dettagli dei suoi risultati economico-finanziari per il 2024 e le previsioni per il 2025. Per DAZN si tratta del «periodo di maggior successo nella storia dell’azienda fino ad oggi. Questo slancio, insieme alla solida base finanziaria di DAZN, agli investimenti strategici e all’approccio innovativo, apre la strada a un ambizioso e trasformativo 2025», si legge in una nota.

Nel 2024, DAZN ha trasmesso in streaming oltre 90.000 eventi in diretta in più di 200 mercati, rafforzando il suo ruolo di pioniere nella trasformazione digitale dello sport a livello globale. DAZN – sottolinea la società – continua a essere il partner di riferimento per le principali leghe sportive, detentori di diritti e brand a livello mondiale.

DAZN ricavi 2024 – Obiettivo un miliardo di utenti globali

Il 2024 è stato un anno cruciale per DAZN, segnato da una serie di traguardi che evidenziano la strategia accelerata per raggiungere un pubblico di un miliardo di utenti. Tra i principali risultati del quarto trimestre del 2024, la piattaforma di sport in streaming ha segnalato i seguenti:

Acquisizione Strategica : DAZN ha annunciato un accordo per acquisire Foxtel per 2,2 miliardi di dollari. Questa mossa trasformativa posiziona DAZN come protagonista in uno dei mercati sportivi più attraenti al mondo.

: DAZN ha annunciato un accordo per acquisire Foxtel per 2,2 miliardi di dollari. Questa mossa trasformativa posiziona DAZN come protagonista in uno dei mercati sportivi più attraenti al mondo. Diritti Esclusivi di Trasmissione Globale : DAZN ha ottenuto un accordo storico per essere il broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club 2025, torneo che sarà trasmesso gratuitamente in tutto il mondo, Italia compresa.

: DAZN ha ottenuto un accordo storico per essere il broadcaster globale esclusivo del Mondiale per Club 2025, torneo che sarà trasmesso gratuitamente in tutto il mondo, Italia compresa. Partnership estese : DAZN ha rinnovato i diritti di trasmissione con la Bundesliga in Germania, la Serie A in Italia e la Pro League in Belgio, consolidando la sua posizione.

: DAZN ha rinnovato i diritti di trasmissione con la Bundesliga in Germania, la Serie A in Italia e la Pro League in Belgio, consolidando la sua posizione. Leadership nella boxe : DAZN ha fatto storia trasmettendo il rematch blockbuster tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk in collaborazione con Riyadh Season, oltre a unificare i principali promotori della boxe nel Regno Unito attraverso un nuovo accordo globale sui diritti media con Queensberry.

: DAZN ha fatto storia trasmettendo il rematch blockbuster tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk in collaborazione con Riyadh Season, oltre a unificare i principali promotori della boxe nel Regno Unito attraverso un nuovo accordo globale sui diritti media con Queensberry. Successo con l’NFL : dopo una prima stagione di successo della partnership globale con l’NFL, che ha portato a un aumento del 35% degli abbonati a NFL Game Pass e a un incremento del 61% degli spettatori durante la settimana del Super Bowl LVIII, DAZN ha lanciato la seconda stagione della partnership decennale con la lega di football americano.

: dopo una prima stagione di successo della partnership globale con l’NFL, che ha portato a un aumento del 35% degli abbonati a NFL Game Pass e a un incremento del 61% degli spettatori durante la settimana del Super Bowl LVIII, DAZN ha lanciato la seconda stagione della partnership decennale con la lega di football americano. Esperienza per i tifosi : DAZN si è consolidata con DAZN Bet, presente in quattro mercati europei chiave, integrando scommesse con altre funzionalità come giochi, ticketing, e-commerce, per creare un’esperienza immersiva e personalizzata sulla piattaforma.

: DAZN si è consolidata con DAZN Bet, presente in quattro mercati europei chiave, integrando scommesse con altre funzionalità come giochi, ticketing, e-commerce, per creare un’esperienza immersiva e personalizzata sulla piattaforma. Innovazione: FanZone, l’esperienza interattiva e social di DAZN basata sulle comunità di tifosi (quiz, chat live, sondaggi degli spettatori ecc.), è stata ampliata globalmente per oltre 2.500 eventi in diretta con oltre 100 milioni di partecipanti nel 2024.

DAZN ricavi 2024 – Le previsioni per il 2025

«Lo slancio di DAZN è alimentato da solide performance finanziarie e investimenti strategici. Tra il 2021 e il 2024, DAZN ha più che raddoppiato i suoi ricavi, raggiungendo 3,4 miliardi di dollari, con una proiezione di 6 miliardi di dollari per il 2025», sottolinea ancora la piattaforma di sport in streaming.

Nel 2024, DAZN ha registrato un aumento della redditività di oltre il 50%. «La forza finanziaria di DAZN è sostenuta da significativi investimenti nell’acquisizione di diritti di alto livello e nell’innovazione di prodotto, oltre al continuo supporto del suo azionista di maggioranza, Access Industries», ha specificato ancora la piattaforma.

DAZN ricavi 2024 – Il commento del CEO Shay Segev

«Il 2024 è stato un anno storico per DAZN, ma siamo solo all’inizio. Entrando nel 2025, le nostre ambizioni sono più grandi che mai. Il nostro obiettivo di raggiungere un miliardo di utenti globali riflette la scala della nostra visione e – come unica piattaforma sportiva diretta al consumatore a livello globale – siamo nella posizione ideale per realizzarla», ha commentato Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN.

«La nostra missione è chiara: costruire la più grande azienda di intrattenimento sportivo collegando i fan ovunque agli sport che amano; e questo crea un incredibile effetto rete, unico per DAZN. Questa ambizione guida ogni nostra azione e richiede mosse strategiche audaci che ci permettano di affermarci rapidamente ed efficacemente nei mercati chiave. Il nostro recente accordo per acquisire la principale azienda australiana di sport e intrattenimento – Foxtel Group – è un perfetto esempio di questa strategia in azione», ha proseguito.

«È una dichiarazione di intenti e dimostra il nostro impegno a diventare la casa globale dello sport. Si tratta di sfruttare il nostro vantaggio da first-mover – scalando più rapidamente, offrendo esperienze migliori e cementando la reputazione di DAZN come partner preferito per leghe e detentori di diritti. Attraverso investimenti audaci, innovazioni all’avanguardia e partnership strategiche, stiamo ridefinendo il panorama dell’intrattenimento sportivo e orientandolo verso un futuro digitale. Non sottovalutate la portata di ciò che vogliamo realizzare in DAZN mentre continuiamo a reimmaginare l’esperienza dei fan e a guidare il settore», ha concluso il CEO del gruppo.