Quando gioca Sinner: l’azzurro in finale agli Australian Open

Quando gioca Sinner? Gli Australian Open del tennista italiano sono pronti a partire. Da Melbourne a Melboune: un anno dopo Jannik Sinner si presenta in Australia, alla vigilia del primo Slam stagionale da campione in carica e con una annata, il 2024, che lo ha consacrato numero uno al mondo con due titoli dello Slam, il successo alle Nitto ATP Finals e la Davis.

Il sorteggio dei giorni scorsi ha consegnato a Sinner un tabellone all’apparenza abbordabile: subito il cileno Nicolas Jarry, poi in prospettiva Stefanos Tsitsipas o l’australiano Alex de Minaur ai quarti e nell’eventuale semifinale Daniil Medvedev, sconfitto lo scorso anno nel match per il titolo, mentre i big Novak Djokovic, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz li potrebbe incontrare soltanto all’ultimo atto.

“Siamo tutti molto contenti di iniziare la stagione qui in Australia, dove ci sono tante belle persone. Si chiama l’Happy Slam per un motivo”, ha detto Sinner nei giorni scorsi. Sorridente e disponibile, il numero 1 al mondo ha parlato anche della sua preparazione nelle scorse settimane: “Abbiamo cercato di fare la miglior off season possibile – ha spiegato -. Volevo provare qualcosa di diverso. Abbiamo ancora qualche giorno per adattarci alle condizioni e arrivare pronti all’esordio”.

Quando gioca Sinner finale Australian Open – I rivali nel torneo per l’altoatesino

Primo turno: Nicolas Jarry – vittoria per 3-0 (7-6, 7-6, 6-1)

Secondo turno: Tristan Schoolkate – vittoria per 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-3)

Terzo turno: Marcos Giron – vittoria per 3-0 (6-3, 6-4, 6-2)

Ottavi di finale: Holger Rune – vittoria per 3-1 (6-3, 3-6, 6-3, 6-2)

Quarti di finale: Alex de Minaur – vittoria per 3-0 (6-3, 6-2, 6-1)

Semifinali: Ben Shelton – vittoria per 3-0 (7-6, 6-2, 6-2)

Finale: Aleksander Zverev (domenica 26 gennaio 2025, orario da definire)

Quando gioca Sinner finale Australian Open – Dove vedere le sfide

Quando gioca Sinner quindi? La sfida del primo turno contro il cileno Jarry, che andrà in scena quindi nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio non prima delle 4 (ora italiana), sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport, disponibili su DAZN e Sky e NOW, così come tutto il resto del torneo.