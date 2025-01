Lazio, tifosi della Real Sociedad aggrediti a Roma: nove feriti, uno è grave

Sono nove le persone rimaste ferite dopo che un gruppo di circa 80 tifosi della Lazio ha aggredito 70 tifosi della Real Sociedad, giunti a Roma per assistere alla partita di UEFA Europa League tra le due squadre, in programma nella giornata odierna.

In un primo momento si contavano tre tifosi accoltellati, ma un nuovo bilancio riferisce invece di nove persone ferite. Dei tre inizialmente indicati, uno è stato dimesso con 12 giorni di prognosi per ferite da arma da taglio; uno è grave e in prognosi riservata, anche se non dovrebbe comunque trovarsi in pericolo di vita, e un altro ancora resta ricoverato con prognosi di 30 giorni.

Altri tre sono stati dimessi con prognosi dai 5 agli 8 giorni. Altri tre non hanno atteso le cure e si sono allontanati. Lo scontro fra le tifoserie è avvenuto verso le 23 di ieri in Via Leonina, in centro. Sono stati lanciati anche oggetti. Gli aggressori sono fuggiti all’arrivo della polizia.

Sul posto è stato sequestrato materiale utilizzato per l’aggressione. Sono stati identificate alcune persone nelle zone limitrofe e sono in corso approfondimenti investigativi anche con l’acquisizione delle immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina.