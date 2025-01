Chi sono Castelblanco e Mitchell, i due nuovi membri del CdA del Milan

Il Milan ha ufficializzato oggi l’ingresso di due nuovi membri nel Consiglio di Amministrazione del club. Si tratta di David Castelblanco – che va a sostituire Kevin LaForce – e di Dominic Mitchell. Il numero di membri del CdA rossonero passa così da 11 a 12, ma chi sono i due nuovi ingressi? E di cosa si occupano?

Chi sono Castelblanco e Mitchell – Il partner di RedBird

David Castelblanco è Partner di RedBird. Nel suo attuale ruolo, David si concentra su investimenti nei settori dei Media, dell’Intrattenimento e dei Consumi.

Prima di entrare in RedBird, David ha trascorso oltre 20 anni nella Merchant Banking Division di Goldman Sachs, dove è stato Managing Director nel settore degli investimenti in private equity. Ha collaborato strettamente con Gerry Cardinale per oltre un decennio, contribuendo a sviluppare il business degli investimenti TMT (Tecnologia, Media e Telecomunicazioni) della Merchant Bank.

Filantropicamente, David è membro del Board of Visitors e del Dean’s Advisory Council della Stanford Law School. Fa parte del President’s Advisory Council on Economics della Brown University ed è membro del Consiglio di Amministrazione della Newark Academy. David ha conseguito una laurea presso la Brown University, un JD presso la Stanford Law School e un MBA presso la Stanford Graduate School of Business.

Chi sono Castelblanco e Mitchell – Il manager del fondo Elliott

Dominic Mitchell è Associate Portfolio Manager di Elliott nella sede di Londra, dove è entrato nel 2020. Si occupa degli investimenti di Elliott nello sport e di varie altre strategie di investimento pubblico e privato.

In precedenza, Dominic ha lavorato presso la società di private equity Silverfleet Capital. Ha studiato alla Harvard Business School e all’Università di Cambridge.