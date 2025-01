Fa a botte per entrare allo Stadium, ma la Juve è in trasferta: tedesco arrestato

Serata surreale a Torino per i carabinieri del nucleo radiomobile, che martedì sono dovuti intervenire in forza all’Allianz Stadium (stadio che ospita le gare casalinghe della Juventus) per bloccare un uomo di 35 anni che si è presentato all’ingresso 12 pretendendo di accedere agli spalti.

Peccato che – come ricorda l’edizione torinese de Il Corriere della Sera – la Juventus fosse in trasferta a Bruges e in quel momento non ci fosse nessun evento in programma nell’impianto. Le guardie giurate hanno provato a spiegarlo a O.K., cittadino tedesco residente nel Baden-Württemberg, ma il 35enne non ha voluto ascoltare ragioni.

In evidente stato confusionale, ha aggredito i vigilantes e, quando in corso Gaetano Scirea è arrivata la prima pattuglia, si è scagliato anche contro i carabinieri. È cominciata una furibonda colluttazione e O.K. stava per avere la meglio quando i militari hanno deciso di usare il teaser in dotazione. Il 35enne è stato colpito da due dardi, ma, invece di crollare a terra, li ha scagliati a terra e ha cercato di scappare.

I carabinieri lo hanno inseguito e, con l’aiuto di altre pattuglie di rinforzo, sono riusciti a bloccare e ammanettare l’uomo. Ma convincerlo a salire sull’auto non è stata comunque impresa facile. Alla fine O.K. è stato portato al Cto e piantonato per tutta la notte, ma in ospedale sono finiti anche due carabinieri, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 e 7 giorni.

Il 35enne tedesco, probabilmente sotto l’effetto di stupefacenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e non ha saputo spiegare per quale motivo si trovasse a Torino e perché volesse entrare all’Allianz Stadium.