Round da 13,5 mln per Qomodo, startup che riunisce Del Vecchio, gli Elkann-Agnelli, i Berlusconi e i Moratti

Qomodo, la fintech italiana che porta negli store fisici soluzioni per i pagamenti digitali, compresa la formula Buy Now Pay Later (BNPL), raccoglie altri 13,5 milioni a soli 12 mesi dal lancio commerciale e dalla fase di pre-seed record da 34,5 milioni. I founder Gianluca Cocco e Gaetano de Maio, imprenditori rientrati in Italia dopo aver sviluppato con successo diverse iniziative internazionali, hanno annunciato il closing del round series A da 13,5 milioni di euro.

L’operazione – si legge in una nota – è guidata da RTP global, fondo internazionale di venture capital early stage al suo primo investimento in Italia, e da LMDV Capital (il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, figlio del defunto Leonardo Del Vecchio) come co-lead investor. Partecipano inoltre Proximity Capital e Primo Capital, già investitori nel round precedente.

Sono parte dell’investimento anche i fondatori di FACEIT (Niccolò Maisto e Michele Attisani) Fiscozen (Vito Lomele) e Smartpricing (Luca Rodella). Tra questi reinveste anche Davide Fioranelli (cofounder Freetrade) con il fondo Lumen Ventures. Nomi che si affiancano a quelli delle più grandi famiglie industriali italiane come Elkann-Agnelli, Berlusconi e Moratti – entrati con i propri family office – che hanno sostenuto Qomodo nel primo round pre-seed. E adesso anche Leonardo Maria Del Vecchio.

Nell’arco di pochi mesi, Qomodo ha ottenuto così la fiducia di investitori nazionali e internazionali raccogliendo complessivamente 48 milioni. Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di LMDV Capital ha così commentato: «Siamo entusiasti di annunciare questo investimento, un passo che rappresenta non solo un’importante operazione strategica, ma anche un tributo al talento e all’eccellenza del made in Italy. Abbiamo seguito con attenzione il percorso di Gianluca e Gaetano sin dagli inizi, ammirando la loro capacità di trasformare un’idea in un progetto concreto, capace di validare il prodotto in tempi record e scalare il business con determinazione e visione».

«La decisione di co-guidare questo round con RTP Global, uno dei più rispettati fondi internazionali, sottolinea la nostra filosofia: individuare e sostenere i campioni italiani, realtà locali che non solo riflettono l’eccellenza del nostro Paese, ma hanno tutte le carte in regola per diventare protagoniste sulla scena globale. Con Qomodo non stiamo solo investendo in un’impresa promettente, ma in un modello che unisce innovazione, qualità e il meglio dell’ingegno italiano. Questo è il nostro impegno: valorizzare le eccellenze nazionali, affiancarle nella loro crescita e accompagnarle nel portare il prestigio e l’autenticità del made in Italy nel mondo», ha concluso.