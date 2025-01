Dove vedere Al Ittihad Al Shabab tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Ittihad Al Shabab tv streaming, 16esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

I padroni di casa hanno intenzione di continuare la loro marcia, che li vede primi in classifica alla pari dell’Al Hilal cercano quella che sarebbe quinta vittoria nelle ultime in campionato, inframezzate dal pareggio in casa dell’Al Feiha nella prima gara di inizio anno. Dall’altra parte gli ospiti sono alla ricerca di punti preziosi per rientrare in corsa in un piazzamento utile per la prossima Champions League asiatica.

Dove vedere Al Ittihad Al Shabab tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Ittihad Al Shabab si giocherà al King Abdullah Sports City di Gedda, mercoledì 22 gennaio 2025 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.

Dove vedere Al Ittihad Al Shabab tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Ittihad-Al Shabab non sarà visibile in chiaro, visto che Sportitalia, che trasmette due match settimanali della Saudi Pro League, ha già trasmesso per questa 16esima giornata del massimo campionato saudita. Quindi il big match di quest’oggi non sarà visibile su nessuna televisione italiana.

La Roshn Saudi League e tutta la programmazione di Sportitalia e dei canali della piattaforma sono disponibili sia live che on demand sulla App Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv. La App Sportitalia permette di ricevere gratuitamente sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti ed esclusive prodotte dalla redazione di Sportitalia.