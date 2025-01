Dagli USA al Lussemburgo, così Presidio Investors entra nel Verona

Si va completando la nuova catena di controllo dell’Hellas Verona, dopo l’ufficialità del passaggio di proprietà del club veneto da Maurizio Setti al fondo Presidio Investors. Una catena di controllo che, come già succede per diverse altre società di Serie A, passa anche dal Lussemburgo prima di arrivare in Italia.

In particolare, Presidio Investors nei giorni scorsi ha creato due nuove società negli USA: il 13 gennaio la Presidio Investors Hv Calcio, mentre il 15 gennaio la Presidio Investors Hv Calcio (A). Entrambe sono registrate nel Delaware (stato negli USA con regime fiscale vantaggioso) ma con attività centrale indicata a Austin (Texas), dove ha sede il fondo. E in entrambe sono indicati come persone collegate Victor Masaya, Karl Schade, Christian Puscasiu e Josef Auboeck: il primo è partner di Presidio Investors, mentre gli altri tre sono managing director.

Nella nuova catena di controllo si passerà dagli USA al Lussemburgo. Lo scorso 15 gennaio infatti si è riunita l’assemblea degli azionisti dell’Hellas Verona, nella sola persona di Maurizio Setti. In particolare, come si legge nei documenti che Calcio e Finanza ha consultato, all’ordine del giorno era presente l’approvazione di una modifica statutaria legata appunto all’ingresso di Presidio Investors, con novità ad esempio per quanto riguarda lo svolgimento dell’assemblea

Tra le righe, inoltre, si legge anche quella che sarà la controllante diretta dell’Hellas Verona. «In particolare, le modifiche statutarie proposte si rendono opportune in vista del trasferimento dell’intero capitale sociale della Società a favore di “Presidio Investors HV Calcio SARL” con sede in Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), 4, rue du Fort Wallis, L-2714, in corso di iscrizione nel Registro del Commercio e delle Società (Registre de Commerce et des Sociétés ), programmato in data odierna». La società, ad oggi, è ancora in corso di iscrizione, ma intanto il Verona è già entrato nella sua nuova era statunitense.