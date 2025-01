Genoa-Balotelli, titoli di coda: si cerca un accordo per la risoluzione

Una via d’uscita, possibilmente in modo soft: è quella che stanno cercando il Genoa e Mario Balotelli, per sciogliere un’impasse che non sta giovando né al club, né tantomeno al giocatore. La permanenza dell’attaccante sembra davvero alle battute finali: non sono piaciute a Balotelli le due panchine contro Lecce e Parma (senza neppure giocare un minuto) e, prima ancora, quella di San Siro con il Milan.

Meno di un’ora di utilizzo spalmato su sei presenze maturate fra i primi di novembre ed oggi, dunque in due mesi e mezzo. Troppo poco per chi pensava di ritrovare la Serie A con continuità. Gilardino l’aveva fortemente voluto, ma il cambio di guida – e l’arrivo di Patrick Vieira – hanno stravolto i piani e le previsioni dell’attaccante.

Balotelli risoluzione Genoa – Le due opzioni sul tavolo

Secondo quanto ricorda La Gazzetta dello Sport, entro la fine del mese scorso le due parti avrebbero potuto unilateralmente interrompere anzitempo il rapporto. Così non è successo, quindi ora le strade sono due: una risoluzione consensuale o una soluzione alternativa che preveda di passare dal mercato invernale. Il Monza ha smentito di averlo cercato e le eventuali altre ipotesi legate alla Serie B, come la voce sul Bari, non sono di gradimento di Balotelli.

Nel frattempo, il Genoa è pronto a raccogliere un nuovo rinforzo offensivo: si tratta di Maxwell Cornet, di proprietà del West Ham, ma quest’anno in prestito al Southampton di Juric. In campionato ha trovato pochissimo spazio e punta sul Genoa per rilanciarsi. Facile comprendere come pure questo nuovo acquisto rappresenti un ulteriore segnale della distanza sempre più grande fra Balotelli ed il Grifone, che fra l’altro a breve ritroverà pure Ekuban e Messias.