Caso ultras, al via il 4 marzo il processo per i vertici delle curve di Inter e Milan

Il 4 marzo, nell’aula bunker accanto al carcere di San Vittore a Milano, prenderà il via il processo abbreviato davanti alla gup Rossana Mongiardo. Come riportato dall’Ansa, tra gli imputati ci sono i leader delle tifoserie organizzate di San Siro: Marco Ferdico e Andrea Beretta per la curva Nord interista, Luca Lucci per la Sud milanista, oltre ai loro collaboratori, arrestati il 30 settembre scorso nell’ambito di una vasta indagine condotta dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza, sotto la supervisione dei pm Paolo Storari e Sara Ombra.

Il procedimento abbreviato coinvolge 16 persone, mentre tre degli iniziali 19 arrestati hanno scelto di essere giudicati con rito ordinario. Si tratta di Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard del rapper Fedez (che non è coinvolto nell’inchiesta), Riccardo Bonissi, anch’egli ultrà rossonero, e Francesco Lucci, fratello del capo della curva Sud.

L’inchiesta si concentra sulle attività illecite e sulle violenze dei gruppi ultrà, contestando loro l’associazione a delinquere, con l’aggravante mafiosa per alcuni esponenti della curva interista, finalizzata a una serie di reati tra cui estorsioni e aggressioni. Andrea Beretta, uno degli imputati principali, sta collaborando con la magistratura, fornendo informazioni su affari illeciti, dinamiche interne delle curve e sull’omicidio del 2022 di Vittorio Boiocchi, ex leader degli ultras. Beretta era già stato arrestato a settembre per l’omicidio di Antonio Bellocco, esponente della ’ndrangheta e membro della dirigenza della curva Nord.

Tra gli imputati nel processo abbreviato figura anche Gherardo Zaccagni, accusato di produzione di documenti falsi e accesso illecito a sistemi informatici, nonché gestore di parcheggi attorno allo stadio. Il suo avvocato, Vinicio Nardo, ha precisato che il suo assistito non è coinvolto nei reati di criminalità organizzata legati alle tifoserie e che, anzi, è considerato vittima di estorsione e potrebbe ipoteticamente costituirsi parte civile nel procedimento.