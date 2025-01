«Juventus-Milan è uno degli eventi sportivi più attesi dai tifosi e il fatto che, grazie a DAZN, tutti potranno vederla gratuitamente, renderà ancora più forte il legame tra gli appassionati e il nostro campionato». Lo ha detto l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino, verso la sfida di sabato che sarà trasmessa in chiaro su DAZN. «Dall’ultimo incontro di Serie A visibile “in chiaro” sono passati decenni ormai, ma ciò che non passerà mai è l’emozione che una sfida come quella di sabato all’Allianz Stadium sa trasmettere. Regalarla a tutti è un gesto significativo, perché il calcio è parte integrante della nostra società e della nostra cultura, e ci aspettiamo dunque un grande supporto anche dai nostri tifosi connessi da casa».

Sabato 18 gennaio, alle ore 18:00, Juventus e Milan infatti si sfideranno in una delle partite più attese della stagione calcistica, la prima della Serie A Enilive del 2025 visibile gratuitamente su DAZN, senza la necessità di avere un abbonamento. La trasmissione in chiaro del match è un momento eccezionale voluto fortemente da DAZN per avvicinare ancora di più i tifosi al grande calcio italiano: se il Milan è già stato recentemente protagonista di una partita in chiaro, quella contro il Napoli, per la Juventus è un ritorno che mancava dal 1996. A raccontare la sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara, insieme a Federica Zille, guideranno i tifosi nelle analisi prepartita e postpartita direttamente da bordocampo.

Juventus-Milan in chiaro su DAZN, come registrarsi

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da desktop/mobile.

Vai su Dazn.com/welcome, seleziona Juventus-Milan in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV.