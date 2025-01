Mondiale per Club 2025, in vendita anche i biglietti di playoff e finale

I tifosi di tutto il mondo possono finalmente acquistare i biglietti per tutte le partite del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, comprese quelle della fase a eliminazione diretta e della finalissima del torneo. La nuova fase di emissione dei tagliandi prenderà il via giovedì 16 gennaio alle ore 16 (in Italia) sul sito dell’organo di governo del calcio mondiale.

La prossima opportunità di assicurarsi un posto per assistere alla nuova competizione per club, fiore all’occhiello della FIFA, coinciderà con l’inizio del FIFA Club World Cup Trophy Tour, che darà a squadre e tifosi la possibilità di vedere da vicino l’ambito premio che sarà sollevato al MetLife Stadium di New York New Jersey domenica 13 luglio 2025.

Mondiale per Club biglietti finale – Tagliandi da 50 dollari

I biglietti per il pubblico generale per gli spareggi hanno un prezzo a partire da 50 dollari (tasse e spese escluse) per la categoria 4, con prezzi che variano a seconda della partita. I tifosi possono completare l’acquisto immediatamente in base all’ordine di arrivo e sono invitati ad agire in anticipo, poiché i biglietti andranno a ruba.

«I tifosi dovrebbero diventare parte di questo torneo, perché dopo oltre un secolo di calcio di club, o calcio di club, siamo pronti per la prima, la prima, veramente globale e basata sul merito della Coppa del Mondo per Club FIFA, e coloro che compreranno un biglietto, beh, saranno parte della storia del calcio, parte della storia del calcio, se volete», ha detto il presidente della FIFA Gianni Infantino in un’intervista video.

«È vero che i club di maggior successo al mondo hanno già giocato partite negli Stati Uniti. Tuttavia, questa sarà la prima volta che i migliori club del mondo si contenderanno l’argenteria sul suolo statunitense in un vero e proprio torneo – e non si tratta di club che competono per un’argenteria qualsiasi, bensì per il trofeo più ambito del calcio di club», ha aggiunto.

La FIFA ha riservato una quota di biglietti ai sostenitori dei club che giocano in ogni partita, per i quali le vendite sono attualmente in corso. La quota comprende biglietti condizionati fino alla finale, che saranno confermati una volta che il club si sarà qualificato per la partita in questione. I biglietti per i tifosi dei club sono disponibili in categorie di prezzo dedicate, con prezzi a partire da 36 dollari (tasse e spese incluse).

Mondiale per Club biglietti finale – Informazioni per chi viaggia negli USA

La FIFA ricorda che i tifosi in trasferta sono gli unici responsabili dell’organizzazione del proprio viaggio negli Stati Uniti, compreso l’ottenimento di eventuali visti o permessi necessari. Le regole di assegnazione della FIFA consentono a ciascun cliente di acquistare fino a sei biglietti per partita e biglietti per un massimo di sette partite. Sono accettati tutti i principali fornitori di carte di credito. Sono disponibili biglietti accessibili per le persone con disabilità o mobilità limitata.

La Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 vedrà la partecipazione di 32 top club provenienti da tutti e sei i continenti e prenderà il via a Miami sabato 14 giugno 2025. Il torneo vedrà 63 partite disputate in 12 sedi negli Stati Uniti e culminerà in un’epica e storica finale domenica 13 luglio 2025, quando i campioni del mondo per club FIFA saranno incoronati al MetLife Stadium di New York, nel New Jersey.

Un viaggio emozionante attende le squadre partecipanti e i loro tifosi negli Stati Uniti, poiché tutte le 63 partite della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025 saranno disponibili gratuitamente a livello globale e in diretta sull’applicazione DAZN.