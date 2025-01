Da JPMorgan a Goldman Sachs, bilanci record per le grandi banche USA

La potenza finanziaria delle banche statunitensi si dispiega a Wall Street, dove cinque colossi del settore hanno diffuso utili netti trimestrali per 28 miliardi di dollari nel complesso, in crescita tra il 20 e il 100% sul 2023. JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup e Blackrock hanno battuto più record, erogando altri miliardi agli azionisti che li hanno salutati in Borsa con rialzi medi del 5%.

Anche perché la forza dei consumi USA e l’arrivo di Trump, che promette regole più blande al settore, fanno ben sperare. JPMorgan – scrive La Repubblica – si conferma la più mostruosa macchina da soldi della finanza americana, con ricavi trimestrali saliti a quota 43,74 miliardi e utili a 14 miliardi. La dote fa salire a 58,5 i miliardi dell’utile netto 2024 (+18%): quasi cinque miliardi al mese.

A suon di miliardi, JPMorgan sta anche coltivando il sogno di sbarcare in Europa con un istituto di credito al consumo a marchio Chase, integrato a una grande banca digitale. Per ora c’è solo un ufficio temporaneo a Berlino, ma tra un anno la maggiore economia europea potrebbe essere il primo test delle ambizioni della banca d’affari USA di penetrare i grandi mercati bancari dell’euro.

Guardando invece alla rivale di JPMorgan, Wells Fargo ha reso noti ricavi per 20,38 miliardi nel trimestre, in linea con l’anno precedente, ma a fronte di 5,1 miliardi di utile netto (+47% sul quarto trimestre 2023). È soprattutto la forza della banca d’investimento che ha fatto ricca Wells Fargo. Discorso simile per Goldman Sachs, che ha fatto leva sul trading per quasi raddoppiare l’utile trimestrale a 4,11 miliardi, dopo un +23% dei ricavi a 13,87 miliardi.

Citigroup, invece, indica progressi in ogni attività, con ricavi stabili a 19,58 miliardi, ma utili in crescita a 2,9 miliardi (da un rosso di 1,16 miliardi l’anno prima). Da ultimo il gestore Blackrock, che ha portato a 11,551 miliardi di dollari le masse gestite nel 2024, nuovo primato. Le commissioni incassate hanno prodotto, nel solo trimestre finale del 2024, 1,67 miliardi di utili netti (+21%).