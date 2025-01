Roma, ritorno al passato? Il club pronto a ripristinare il vecchio stemma

Dopo aver vinto il derby e pareggiato in extremis sul campo del Bologna, potrebbero presto arrivare altre buone notizie per i tifosi della Roma. A breve, infatti, il club giallorosso dovrebbe tornare ad adottare lo storico stemma con l’acronimo “ASR”.

Lo riporta Il Messaggero, spiegando che si tratterebbe di un nuovo passo della famiglia Friedkin – la proprietà statunitense – verso i tifosi giiallorossi, da sempre contrari alla scelta dell’ex patron James Pallotta che nel 2013 lo sostituì con quello attuale (con la scritta Roma 1927).

«Quanto è vicino il ritornare allo stemma storico? Dico solo due parole… siamo vicini», ha dichiarato l’avvocato penalista Lorenzo Contucci, esperto delle vicende della tifoseria della Roma al canale Roma Tg. Un annuncio che fa sognare i tifosi giallorossi che da tempo aspettano il ritorno dello storico stemma a suon di proteste sia sui social che allo stadio.

Infine, una battuta dell’avvocato sulla possibilità di revocare il divieto di trasferte ai tifosi romanisti: «Io ci credo, non parto sconfitto in partenza. Ci spero perché ci sono i precedenti, anche se il Tar non sarà quello lombardo ma del Friuli Venezia Giulia. Andremo con le sentenze del Tar Lombardia e della Campania. Poi riusciremo ad avere la strada corretta».