Chi è Presidio Investors, il fondo americano che ha comprato il Verona

Chi è Presidio Investors? Adesso è ufficiale. Il 100% dell’Hellas Verona è stato rilevato nella giornata odierna da Presidio Investors, fondo americano con sede ad Austin (nel Texas). Definito dunque il passaggio di proprietà, con il patron Maurizio Setti che ha venduto per una valutazione che, secondo indiscrezioni, si attesta fra i 120-130 milioni di euro, debiti compresi. Setti rimarrà comunque legato al club con il ruolo di Senior Advisor of Football Operations, a supporto delle attività dello staff sportivo e del Ds Sean Sogliano.

Sulla società veneta, ormai da diversi mesi, aveva messo gli occhi il gruppo di private equity con sede ad Austin, in Texas, specializzato in operazioni di società di medie e piccole dimensioni. Presidio, infatti, ha raccolto una cifra intorno ai 75 milioni di euro per acquisire la quota di controllo del club.

Chi è Presidio Investors – Società con più di 75 anni di esperienza

Ma chi è Presidio Investors? «Fondata nel 2007, Presidio Investors è una società leader nel campo del private equity, che si lega ad aziende in crescita e di nicchia nei settori media and entertainment, della tecnologia e dei servizi finanziari. Presidio Investors vanta una lunga storia di successi in Nord America e in Europa», si legge nella nota sul passaggio di proprietà.

La società di private equity vanta una tradizione di più di 75 anni, e come detto è specializzata in investimenti sul mercato medio-basso. Inoltre, collabora con aziende di nicchia in crescita nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari. Con una significativa esperienza sia negli investimenti che nella gestione operativa, Presidio, come si legge sul sito ufficiale della società, adotta un approccio collaborativo per aiutare le aziende a crescere e svilupparsi, generando ottimi rendimenti per tutti gli stakeholder.

«Effettuiamo investimenti di controllo nei settori della tecnologia, dei media e dei servizi finanziari, apportando competenze operative alle aziende grazie all’esperienza del team e alla creazione di consigli di amministrazione di alto valore, composti da professionisti di spicco del settore», si legge nella descrizione delle attività.