Scontro Mbappé-PSG, ancora niente documenti alla UEFA sul caso

La querelle giudiziaria fra il Paris Saint-Germain e la sua ex stella Kylian Mbappé si arricchisce di un altro capitolo. Il tema alla base dello scontro, come ormai noto, sono i 55 milioni di euro di arretrati che il calciatore del Real Madrid chiede al club francese.

Come riporta il quotidiano francese L’Equipe, la Federcalcio francese (FFF) non ha ancora trasmesso nessuna documentazione alla UEFA, che come al solito attende un pronunciamento definitivo delle autorità nazionali prima di intervenire, relativo al caso.

Questo dettaglio, non di poco conto, è venuto alla luce dopo l’esplicita domanda posta dall’avvocata di Mbappé, Delphine Verheyden, alla FFF. Infatti, la stessa Federcalcio funge da intermediario in queste situazioni con la UEFA, che è chiamata poi a rilasciare le varie licenze ai club europei per disputare le coppe internazionali.

L’invio della documentazione relativo al caso Mbappé, da quanto fa sapere la FFF, non è stato ancora portato a termine perché la Federcalcio non giudica il contenzioso chiuso. Il motivo? Il ricorso del PSG al tribunale giudiziario di Parigi contro le decisioni prese dalla Lega Calcio Professionistico (LFP), che in entrambi i casi si è espressa a favore del calciatore francese. E fino a quando non ci sarà l’invio della documentazione completa in merito alla vicenda, la UEFA non potrà esprimersi sul caso ed eventualmente sanzionare il PSG.