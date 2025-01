USA, gli incendi di Los Angeles mettono a forte rischio le Olimpiadi 2028

Gli incendi che hanno devastato parti di Los Angeles negli ultimi giorni stanno mettendo in dubbio la capacità della città di organizzare in sicurezza i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2028 in una regione soggetta a disastri naturali. Finora, nessuna delle 80 sedi olimpiche già annunciate era mai stata direttamente colpita da incendi come quelli che da martedì hanno causato almeno 24 vittime e distrutto più di 12.000 edifici.

Il campo da golf Riviera Country Club è stato risparmiato, nonostante si trovi nel devastato quartiere occidentale di Pacific Palisades. Il campus dell’Università UCLA, che fungerà da villaggio olimpico, era quasi deserto lunedì, data la sua vicinanza all’incendio di Palisades, che sta ancora divampando.

Alcuni esperti hanno sollevato la sfida di organizzare il più grande evento mondiale in una regione regolarmente colpita dagli incendi. «La situazione è grave e, visti gli sviluppi legati al riscaldamento globale, ci si chiede se questa situazione possa ripetersi, magari proprio durante i Giochi», ha dichiarato al quotidiano britannico The iPaper Simon Chadwick, professore di economia e geopolitica dello sport presso la Skema business school di Parigi. Chadwick sottolinea anche i problemi assicurativi che potrebbero influenzare il mega-evento.

I dati storici attenuano le preoccupazioni su Los Angeles: secondo l’agenzia statale CalFire, nessun incendio che ha colpito la contea prima di quello attuale è stato tra i 20 più devastanti nella storia della California. Inoltre, i Giochi si terranno a luglio, un periodo dell’anno in cui non soffiano i venti di Santa Ana, uno dei fattori principali del disastro attuale. Los Angeles ha già ospitato i Giochi due volte, nel 1932 e nel 1984.

«I comitati organizzatori terranno conto di questi eventi nella loro pianificazione, ma si lavora essenzialmente sulle probabilità: quanto è ragionevole includere in un budget, quanto si può essere prudenti o meno?», si chiede Dan Plumley, esperto di finanza sportiva della Sheffield Hallam University per iPaper. «Vedremo quanto terranno conto del rischio, ma questi incendi hanno agito come un enorme promemoria».

Il professore dell’Università della Pennsylvania Mark Dyerson ha invece ventilato l’idea di assegnare nuovamente i Giochi a Parigi, sede dei Giochi del 2024, se Los Angeles dovesse avere difficoltà. «Sarebbe un peccato, ma sono sicuro che il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) sta valutando tutte le possibilità», ha dichiarato al New York Post.

Da parte sua, il governatore della California Gavin Newsom ha assicurato alla NBC che i preparativi per i Giochi del 2028 e per i Mondiali di calcio del 2026, otto partite dei quali dovrebbero svolgersi a Los Angeles, sono ben avviati. Per Newsom, la proliferazione di grandi eventi sportivi a Los Angeles nei prossimi anni (Coppa del Mondo di Club 2025, NBA All-Star Game 2026, Superbowl 2027) dovrebbe essere vista come un’opportunità. «A mio modesto parere, e senza essere troppo ingenuo o ottimista, questo rafforza la necessità di lavorare velocemente e di cooperare», ha detto.

«Spero che quando ci saranno i Giochi, le aree di Altadena e Palisades saranno state ricostruite», ha dichiarato all’AFP Shawn Sedlacek, un professionista degli eventi che ha trasformato uno dei suoi edifici in un centro di donazione per le vittime del disastro. «Non credo che la situazione ci imponga di smettere di organizzare. Saremo pronti e per questo abbiamo bisogno più che mai di sostegno, di creare posti di lavoro e di attendere con ansia l’arrivo dei Giochi», ha dichiarato.