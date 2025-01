Lindsell Train riduce la sua quota nella Juventus: ora possiede l’8% del club

Lindsell Train ha ceduto parte delle sue quote nella Juventus, con la partecipazione nel club bianconero che è scesa dal 10,1% precedente a circa l’8,2% attuale. La novità emerge da una comunicazione della Consob, che sottolinea come la società sia scesa al 4.988% dei diritti di voto.

Nella relazione annuale al 30 giugno 2024 si leggeva che «il 10,1% del capitale di Juventus (pari al 6,2% dei diritti di voto) è detenuto da Lindsell Train Ltd. e il 24,5% residuo è rappresentato dalla quota di capitale sociale diffuso presso il mercato (c.d. flottante)». Non è la prima volta che Lindsell Train modifica la sua partecipazione nella Juventus, arrivata fino a quota 11,4% negli scorsi anni.

Nonostante questa variazione, Lindsell Train resta comunque il secondo socio della Juventus. La società è attiva nel campo dell’investimento mobiliare ed è stata fondata nel 2000 dai broker Michael Lindsell e Nick Train, che dopo aver lavorato insieme nelle maggiori istituzioni finanziarie di Londra si sono messi in proprio.

Lindsell Train (specializzata soprattutto nella gestione di mandati di investimento per conto di clienti istituzionali) gestisce asset per più di 13 miliardi di sterline (oltre 15 miliardi di euro) e – tra le altre cose – possiede diverse azioni di un altro top club europeo: il Manchester United.

A tal proposito, da segnalare come sempre in questi giorni la società abbia ridotto anche la propria partecipazione nei Red Devils. Lindsell Train ha dichiarato di possedere ora il 10,5% del Manchester United, pari a 5,78 milioni di azioni, circa la metà delle quote detenute al suo picco a metà del 2020.