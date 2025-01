Bologna, Fenucci: «Sartori rinnoverà. Fiducia sui finanziamenti per il Dall’Ara»

Il Bologna è andata a un soffio da bissare la vittoria contro la Roma dopo il successo dell’Olimpico all’andata, ma il rigore realizzato da Dovbyk all’ultimo istante ha rovinato i festeggiamenti della formazione di Vincenzo Italiano e dei tifosi presenti al Dall’Ara.

Proprio lo stadio cittadino è stato oggetto di riflessione dell’amministratore delegato rossoblù. Claudio Fenucci. «Ci sono le condizioni per far sì che Governo, città e club possano dare l’esempio di una reale collaborazione per arrivare alla realizzazione del progetto – ha commentato l’ad rossoblù a margine di una conferenza stampa presso il Comune di Bologna –. Da quello che mi è stato assicurato, il Governo sta pensando a strumenti finanziari che renderanno più facile la costruzione di nuovi stadi o riqualificazione di quelli esistenti: c’è fiducia».

Il tema stadi è poi, in generale, uno dei punti cruciali del prossimo futuro del calcio italiano, che ora per la Serie A ha un nuova guida come Ezio Simonelli e fra i consiglieri di Lega, appena nominati, c’è lo stesso Fenucci: «Per la prima volta in Lega, grazie alla presenza di proprietà straniere è forte la consapevolezza di dover investire sul futuro del calcio italiano. Ci attendono sfide di sistema epocali che riguardano il sistema mediatico digitale, perché i broadcaster tradizionali stanno frenando gli investimenti. Poi ci sono i temi relativi agli stadi e ai rapporti con Federazione e calciatori».

L’incrocio con la Roma in campo, poi, arriva in un momento di mercato, anche se nel caso specifico non si parla di calciatori. Infatti, in quella che si può considerare a tutti gli effetti una rivoluzione giallorosso nella propria governance e non solo, si è parlato di quel Giovanni Sartori come nuovo direttore sportivo, che a un contratto in scadenza proprio con il Bologna.

Ma a rassicurare tutti sulla situazione Sartori è lo stesso Fenucci: «Ho avuto una riunione con Sartori e Italiano: se capitano occasioni sul calciomercato non ci tireremo indietro ma abbiamo problemi di lista. Per pensare a nuovo ingresso dobbiamo sfoltire. Per ora siamo questi e siamo competitivi così. Se rimarrò a Bologna altri 10 anni? Dovete chiederlo a patron Saputo, ma io sono integrato in città e penso solo a lavorare per il club. Per quel che riguarda Giovanni Sartori, stiamo parlando del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per me non ci sono problemi. Lo vedo tutti i giorni, arriveremo a una soluzione. Quando ci saranno novità le comunicheremo. Durata del rinnovo? La trattativa la facciamo con lui, non pubblicamente».

Un commento sulla gara con la Roma non poteva mancare, anche viste le polemiche arbitrali per via di due calci di rigore, uno per parte, assegnati per fallo di mano: «Le decisioni non sono state condizionanti per il risultato della partita con la Roma. Non parlo volentieri degli arbitri. Credo però che nella ricerca dell’uniformità delle decisioni, da quando c’è il VAR, si stia andando verso la ricerca del particolare e arrivano rigori che si fanno fatica a spiegare nelle dinamiche del calcio, anche se possono avere sulla carta criteri di correttezza al video. E qui si può crescere».

I minuti finali rimangono però un problema per la squadra di Italiano: «Nei finali di partita abbiamo perso qualche punto di troppo. Speriamo di recuperare. Nel complesso comunque facciamo un calcio propositivo, abbiamo la consapevolezza di aver alzato il livello delle prestazioni. Europa? È importante, specie considerando che con le nuove formule all’interno delle competizioni europee circoleranno sempre più denari. Le prime tre della classifica sono andate, ma le altre sono lì e dobbiamo giocarcela di partita in partita, senza dimenticare la Coppa Italia».