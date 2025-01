FA Cup, da quest'anno niente replay: addio ai ricavi extra per le piccole

Nello scorso fine settimana non si è giocata la Premier League. Il massimo campionato di calcio inglese ha fatto spazio alla FA Cup, che da quest’anno per l’appunto si giocherà solamente nei weekend. Una grande novità per la coppa nazionale più antica del mondo che si unisce alla cancellazione dei caratteristici replay, la ripetizione della partita in caso di parità nei 90 minuti regolamentari.

Una decisione presa in autonomia fra la Football Association e la Premier League visto il calendario delle gare sempre più intasato, che in Inghilterra conta anche un’altra coppa nazionale: la Carabao Cup. Una scelta che ha portato molte polemiche però. In primis le altre leghe nazionali si sono lamentate di non essere state coinvolte nel percorso decisionale e, infine, senza la possibilità di replay le società, soprattutto quelle delle categorie inferiori, sono state private di ricavi extra. E su questo punto la polemica non si è placata.

Infatti, nel weekend è arrivato il primo caso eclatante di gara protratta ai supplementari. Il Tamworth, formazione che milita nei bassifondi della National League, la quinta divisione del calcio inglese, è riuscita a inchiodare il Tottenham sullo 0-0 nei 90 minuti regolamentari per poi crollare nei supplementari per 3-0.

Una grande prestazione per la formazione di casa che fino alla scorsa stagione gli avrebbe garantito la possibilità di disputare un’altra gara contro il Tottenham, questa volta nell’avveniristico Tottenham Hotspur Stadium. Ma le regole, come detto, sono cambiate da quest’anno.

Ma oltre alla possibilità di affrontare una delle big della Premier League in uno degli stadi più nuovi e suggestivi del mondo, il Tamworth ha perso l’opportunità di guadagnare un extra ricavo proprio derivante dal replay di FA Cup, visto che molto probabilmente la sfida sarebbe stata trasmessa in tv, proprio come quella di domenica.

Infatti, oltre a percepire premi dalla Football Association per ogni turno di coppa disputato, tutte le società fino all’anno scorso percepivano ricavi extra per ogni gara trasmessa in televisione, replay compresi. Un enorme danno per quei club, come il Tamworth, che puntano su questa competizione per reperire risorse importanti da reinvestire.

Insomma, il Tamworth si deve accontentare, non senza polemiche in, dei ricavi derivanti dalla FA Cup fino al terzo turno. Come annunciato dal presidente del club, Bob Andrews, tutto il ricavato della partita contro il Tottenham sarà reinvestito nella società e in primo luogo per ammodernare il Lamb Ground Stadium. «Abbiamo bisogno di spogliatoi migliori, di una tribuna nella parte inferiore del campo. Ci servono varie cose. È ordinato, ma ha bisogno di essere modernizzato», ha dichiarato il patron del Tamworth a BBC Radio 5 Live.