L'iniziativa del Bologna: una maglia per i nuovi nati di Comune e provincia

È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo d’Accursio, l’iniziativa SIN DALL’INIZIO FORZA BOLOGNA, ideata da Bologna FC 1909 in collaborazione con il Comune di Bologna e con il prezioso supporto di Macron e delle aziende partner Saputo, Selenella e Lavoropiù.

Il progetto prevede che tutte le nuove nate e tutti i nuovi nati del Comune di Bologna, a partire da gennaio 2025, ricevano la maglia ufficiale del Bologna FC 1909 in formato “Infant”. I punti di distribuzione delle maglie, che saranno consegnate in un apposito cofanetto con i colori del club, saranno presso l’ospedale Sant’Orsola Malpighi, l’ospedale Maggiore e il Settore Servizi Demografici del Comune di Bologna (piazza Maggiore 6).

«Questa iniziativa testimonia l’intenzione del club di essere sempre più vicino ai propri sostenitori e al territorio, instaurando un legame di affetto con i propri nuovi tifosi fin dal primo giorno», ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Bologna Claudio Fenucci.

«La città è lieta di accogliere le nuove nate e i nuovi nati nella grande famiglia dei Bolognesi, una comunità fatta di persone, sentimenti, sport, cultura, storia e tanto altro: per manifestare la nostra partecipazione a questo momento così speciale, abbiamo condiviso l’iniziativa del Bologna FC 1909 di consegnare un omaggio dal grande valore simbolico per le emozioni che lo sport regala ad ogni età, per il valore educativo della pratica sportiva e perché crediamo sia importante prendersi cura delle persone e della comunità e l’attività sportiva è un bel modo per farlo», è il commento dell’assessora allo Sport Roberta Li Calzi.