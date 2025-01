Newcastle, crescono gli investimenti di PIF: oltre mezzo miliardo versato al club

Ultimo giorno del 2024 con assegno incassato per il Newcastle. Il club inglese infatti, il cui azionista di maggioranza è il fondo sovrano saudita PIF, ha infatti ricevuto un nuovo versamento il 31 dicembre scorso da 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro), come emerge dai documenti pubblicati sul registro delle imprese inglese.

In particolare, così, la quota di investimenti da parte della proprietà ha raggiunto i 442 milioni di sterline, superando la quota di mezzo miliardo di euro nel giro di meno di quattro anni.

Nel dettaglio, questo è l’elenco dei versamenti effettuati da PIF nelle casse del club inglese nel corso di questi anni, dall’acquisizione ad oggi:

105,2 milioni di euro il 7 ottobre 2021;

45,1 milioni di euro il 9 novembre 2021;

47,7 milioni di euro il 24 gennaio 2022;

81,3 milioni di euro il 26 ottobre 2022;

64,5 milioni di euro il 10 febbraio 2023;

70,3 milioni di euro il 22 agosto 2023;

43,3 milioni di euro il 28 marzo 2024;

42 milioni di euro il 30 ottobre 2024;

18,1 milioni di euro il 31 dicembre 2024;

TOTALE: 517,5 milioni di euro.

Analizzando il conto stagione per stagione, così, emerge che nel 2021/22 il Newcastle ha ricevuto versamenti per 198 milioni di euro, scesi poi a 145,8 milioni nel 2022/23, 113,6 milioni nel 2023/24 e finora 60 milioni nel corso della stagione 2024/25.

Cifre complessive a cui, in termini di investimenti da parte del fondo sovrano saudita, si aggiungono anche i 360 milioni di euro circa che secondo indiscrezioni hanno rappresentato il valore di acquisto del club dall’imprenditore inglese Mike Ashley nel 2021. Considerando anche quanto speso per acquisire la società, quindi, l’investimento complessivo di PIF per il Newcastle è pari a circa 877 milioni di euro.