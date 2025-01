Eredità Agnelli, mistero sulle firme nei conti esteri di Marella

L’ultimo enigma legato all’eredità degli Agnelli, una vicenda che si è trasformata prima in un processo civile e poi in un’indagine penale della Procura di Torino, ruoterebbe ancora attorno ai conti bancari e alle firme attribuite a Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Gianni Agnelli. Come riportato dal Corriere della Sera, si tratterebbe di presunte firme e anomalie legate alla gestione del patrimonio della vedova dell’Avvocato, emerse dai documenti presentati ieri sera in esclusiva durante la trasmissione Far West su Rai Tre.

In particolare, il 14 gennaio 2014, Marella Caracciolo avrebbe effettuato un’operazione bancaria presso un istituto finanziario del Liechtenstein. Successivamente, il 10 marzo dello stesso anno, la nonna di John, Lapo e Ginevra Elkann avrebbe aperto un altro conto in una banca situata a Vaduz. Tuttavia, nello stesso periodo, la vedova Agnelli si trovava in Marocco: secondo i documenti esaminati, il suo soggiorno sarebbe iniziato il 3 novembre 2013 e terminato il 31 marzo 2014.

Un’altra operazione, risalente al 19 gennaio 2015 e sempre a nome di Donna Marella, solleva ulteriori dubbi. In quei giorni, infatti, la donna era ricoverata in una clinica italiana. Inoltre, un confronto tra le firme apposte sui diversi documenti evidenzierebbe alcune discrepanze.