Lamberto Tacoli eletto consigliere indipendente della Lega Serie A

Non soltanto la rielezione di Luigi De Siervo come amministratore delegato (17 voti favorevoli e tre astenuti). La Lega Serie A, nel corso dell’assemblea odierna, ha eletto anche Lamberto Tacoli come nuovo consigliere indipendente. Il manager ha ottenuto un totale di 15 voti favorevoli.

Chi è Lamberto Tacoli? La carriera nel settore nautico

Ma chi è Lamberto Tacoli? Nato a Cesena nel 1964, è il maggiore dei tre figli del Generale Marcello Tacoli. Dopo aver completato gli studi presso l’Istituto Tecnico Commerciale Luigi Settembrini, si è specializzato in Gestione Aziendale e Relazioni Pubbliche presso Ktema a Bologna. Dopo un breve apprendistato a Ducati Energia, nel 1988 ha iniziato la sua carriera a Business Srl come Coordinatore negli uffici di Commercio Internazionale.

Nel 1989 è entrato nel settore nautico come Responsabile Vendite e Marketing della Italian Yacths di Fano, ruolo che ha ricoperto fino al 1994, per poi diventare Amministratore Delegato per un anno. Nel 1996 Lamberto Tacoli ha intrapreso la sua avventura imprenditoriale fondando, insieme a Moschini, la Custom Line di Pesaro, alla quale poco dopo, su proposta di Tacoli, si è unito anche Norberto Ferretti.

Questo è stato il primo marchio del Gruppo Ferretti a costruire yacht di lusso di lunghezza compresa tra 30 e 43 metri. Fin dall’inizio ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale, posizione che ha mantenuto anche nel 1998, quando, insieme agli altri soci, ha venduto le azioni del Gruppo Ferretti. Nel 2000 Custom Line è stata incorporata in CRN, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Vendite e Marketing. Successivamente, tra il 2001 e il 2006, è diventato Amministratore Delegato di CRN e Custom Line.

Oltre ad essere vicepresidente dei dipartimenti di vendite e marketing, nel maggio 2006 è stato nominato presidente di CRN, posizione che ricopre tuttora. Nel luglio 2009 è diventato membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Ferretti ed è stato nominato Direttore Generale delle Vendite e del Marketing.

Il 28 maggio 2010 è stato nominato vicepresidente di UCINA Confindustria Nautica (Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini). Dal 2012 al 2015 Lamberto Tacoli è stato presidente e Amministratore Delegato di CRN e nel luglio 2015 ha fondato Nautica Italiana come presidente e ha stabilito l’affiliazione con la Fondazione Altagamma, di cui è vicepresidente.

Nel maggio 2017 è arrivata la nomina a presidente e Amministratore Delegato di Perini Navi, leader mondiale nella progettazione e costruzione di superyacht, ruolo che ha ricoperto fino al 2020. E’ attualmente Strategic Consultant and Advisor di NEOM, il progetto futuristico dell’Arabia Saudita che prevede – tra le altre cose – la costruzione di “The Line”. Inoltre, è membro del CdA di due società attive nel mondo del design e dell’architettura: Luca Dini e Ipe Srl.

Chi è Lamberto Tacoli? Il legame con il mondo dello sport

Sul fronte sportivo, è stato presidente dello Spezia per poco meno di sei mesi, da maggio del 2013 fino alle dimissioni avvenute nel novembre dello stesso anno. In passato ha fatto parte anche del CdA della Pro Recco (società di pallanuoto) e della Pianorese (club bolognese calcio).