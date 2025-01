De Siervo verso la conferma come AD della Lega Serie A: incontro tra 14 club in serata

Luigi De Siervo va verso la conferma come AD della Lega Serie A. È la posizione emersa dopo un incontro in serata tra quattordici club della massima serie, verso l’assemblea convocata domani in via Rosellini.

Le quattordici società, che sono le stesse che hanno già appoggiato l’elezione di Ezio Simonelli come presidente, sono così domani pronte a votare per la conferma di De Siervo come amministratore delegato.

Una larga maggioranza, quindi, considerando che domani (essendo la terza assemblea elettiva) basteranno undici voti per la conferma di De Siervo. E che potrebbe allargarsi anche a più club rispetto ai quattordici già pronti a votarlo.

In particolare, sono questi i quattordici club già a favore:

Atalanta;

Bologna;

Cagliari;

Como;

Fiorentina;

Genoa;

Inter;

Juventus;

Lecce;

Milan;

Monza;

Parma;

Roma;

Udinese;

Venezia.

Avvocato dal 1994, De Siervo è stato dirigente responsabile Rai Trade settore Commercializzazione Tv, Home Video e Canali Tematici dal 2008 al 2010, direttore commerciale Rai dal 2010 al giugno 2014 e Amministratore Delegato di Rai Com dal 1 luglio 2014. In seguito è stato Amministratore Delegato di Infront Italy, prima di diventare AD della Lega Serie A venendo eletto una prima volta nel 2018 e venendo poi confermato nel 2021.