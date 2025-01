Ufficiale, il West Ham esonera Julen Lopetegui: al suo posto è pronto l'ex Chelsea Potter

Julen Lopetegui non è più l’allenatore del West Ham dopo soli sette mesi dal suo approdo nel club londinese. Il tecnico spagnolo, inoltre, era stata il nome numero uno per la panchina del Milan questa estate, prima della scelta di Paulo Fonseca, appena esonerato e sostituito da Paulo Conceiçao.

«La prima metà della stagione 2024/25 non si è allineata con le ambizioni del club e quindi ha quindi preso provvedimenti in linea con i suoi obiettivi – si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del West Ham oggi, 8 gennaio –. Il club può confermare che l’assistente allenatore Capo Pablo Sanz, il responsabile della performance Oscar Caro, il capo analista Juan Vicente Peinado, il preparatore atletico Borja De Alba e il tecnico Edu Rubio hanno anche lasciato con effetto immediato».

«Il processo di nomina di un sostituto è in corso. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento», conclude il comunicato. Per la sucessione di Lopeteguei, che aveva firmato un biennale da 4,5 milioni di sterline (al cambio attuale, 5,4 milioni di euro), il grande favorito è Graham Potter, rimasto sul mercato dopo l’esonero dal Chelsea nella stagione 2022/23.