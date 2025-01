Il 19° turno di Serie A, l’ultimo per quanto riguarda il girone di andata del campionato, si è chiuso nella giornata di ieri con il derby tra Roma e Lazio. Alla giornata mancano però all’appello diverse partite, rinviate per consentire la disputa della Final Four della Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Ma quando saranno recuperati questi incontri?

Come detto, anche l’edizione 2024 della manifestazione, che terminerà questa sera (6 gennaio 2025), ha portato allo spostamento di tre partite che verranno recuperate entro la fine del mese. Le squadre impegnate sono Inter, Milan, Juventus e Atalanta che non sono scese in campo per la 19a giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata, e dovranno recuperarle subito dopo il 20° turno, in una specie di infrasettimanale.

Le partite in questione sono Como-Milan, Atalanta-Juventus e Inter-Bologna. La prima si giocherà martedì 14 gennaio alle ore 18:00, la seconda sempre martedì 14 alle ore 20.45 e la terza mercoledì 15 alle ore 20.45. Due delle squadre impegnate nella Supercoppa si sfideranno nell’ultima giornata del girone d’andata, ovvero Atalanta e Juventus, mentre le due milanesi saranno impegnate rispettivamente con Bologna e Como.

Recupero partite Supercoppa italiana – Date e orari dei recuperi

Di seguito, il calendario completo dei recuperi:

Como-Milan: martedì 14 gennaio ore 18.00

Atalanta-Juventus: martedì 14 gennaio ore 20.45

Inter-Bologna: mercoledì 15 gennaio ore 20.45

Non va dimenticato che il campionato rimarrà comunque “azzoppato” ancora per un po’ di tempo, dato che Milan e Inter hanno un’altra gara da recuperare: i rossoneri con il Bologna, partita in programma lo scorso 26 ottobre e rinviata in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna; e i nerazzurri con la Fiorentina, gara sospesa lo scorso 1° dicembre in seguito al malore del centrocampista Edoardo Bove.

Queste due partite, a differenza delle altre citate in precedenza, non sono ancora state programmate a causa del calendario fitto di impegni sia a livello nazionale che internazionale delle squadre. Molto dipenderà anche dal percorso delle due milanesi in Champions League, con la prima fase che si concluderà a gennaio.